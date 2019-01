CES: Seachange-Neuheiten

Die neuen Produkte von Seagate – darunter LaCie Mobile Drive, LaCie Mobile SSD, Seagate Backup Plus HDDs, FireCuda 510 und BarraCuda 510 interne SSDs sowie IronWolf 110 NAS SSD – eignen sich für eine Vielzahl von Speicheranforderungen.

Laut einem kürzlich von Seagate gesponserten IDC-Whitepaper haben derzeit fünf Milliarden Verbraucher täglich mit Daten zu tun. Bis 2025 werde diese Zahl auf sechs Milliarden steigen, was 75 Prozent der Weltbevölkerung entspreche. Diese Auffassung teilt Seagate und geht davon aus, dass die weltweit erzeugte Datenmenge bis 2025 auf 175 Zettabyte ansteigt. Verbraucher benötigen daher aus der Sicht des Herstellers zuverlässige Möglichkeiten, um einen Großteil dieser Daten zu erfassen, zu schützen, zu verwalten und darauf zuzugreifen.

Während der CES stellte der Hersteller hierfür passende Speicherlösungen vor.

LaCie Mobile Drive

LaCie Mobile Drive ist ideal für eine ständig wachsende digitale Bibliothek mit einer Kapazität von 5 TB, so der Hersteller. Wenn es um schnelle Datenübertragung geht, bietet die LaCie Mobile SSD eine hohe Geschwindigkeit von bis zu 540 MB/s und Kapazitäten von bis zu 2 TB.

Beide Lösungen beinhalten ein einmonatiges Abonnement für den Adobe Creative Cloud All Apps Plan. Die LaCie Mobile Drive bietet eine 2-jährige beschränkte Garantie, während die LaCie Mobile SSD eine 3-jährige beschränkte Garantie und ein 3-jähriges Abonnement des Seagate Rescue Data Recovery Plans anbietet. Die beiden neuen Festplatten sind im Januar erhältlich.

Backup Plus Ultra Touch

Die Backup Plus Ultra Touch (Kapazitäten von 1 TB und 2 TB) bietet Features wie automatisches Backup mit Multi-Device-Ordnersynchronisierung und Datenschutz mit Hardwareverschlüsselung.

Die Backup Plus Slim (Kapazitäten von 1 TB und 2 TB) und Backup Plus Portable (Kapazitäten von 4 TB und 5 TB) sind beide mit glänzenden Aluminiumoberflächen in Schwarz, Blau und Silber ausgestattet und bieten automatische Backups. Die neuen Backup Plus-Modelle beinhalten ein kostenloses 2-monatiges Abonnement für den Adobe Creative Cloud Photography Plan. Während die Backup Plus Ultra Touch im Februar erhältlich sein wird, sind die Backup Plus Slim und Backup Plus Portable im März verfügbar.

FireCuda

Die FireCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD bietet viel Leistung mit schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten – besonders geeignet für das ultimative Spielerlebnis. Die 4K-Videoverarbeitung und die hohen IOPS ermöglichen es Spielern, mehrere Videostreams und Programme gleichzeitig auszuführen – was entscheidend ist für die Aufzeichnung und das Streaming von Gameplays. Dank des ultra-kleinen M.2 2280 Formfaktors kann nahezu jedes System jeder Größe aufgerüstet werden – sei es ein Laptop, Mini-PC oder Desktop.

Die BarraCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD bietet wiederum laut Hersteller überragende Geschwindigkeit für beschleunigte Anwendungen mit einem ultra-kleinen Formfaktor für besonders dünne Laptops, Mini-PCs und Desktops.

Die FireCuda 510 und BarraCuda 510 sind in diesem Frühjahr erhältlich und verfügen über das SeaTools SSD GUI-Dashboard von Seagate für eine einfache Datenverwaltung und über eine beschränkte Garantie von 5 Jahren.

Speziell für NAS entwickelte SSDs

Die IronWolf 110 SATA SSD von Seagate ist die erste speziell für NAS entwickelte SSD. Sie soll die Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse bieten, ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bietet Kapazitäten von bis zu 3,84 TB. Die exklusive Durawrite-Technologie von Seagate beschleunigt das Lesen und Schreiben, verlängert die Lebensdauer des Laufwerks und liefert bis zu 7000 TBW auf der 3,84 TB großen Festplatte, so der Hersteller.

Die IronWolf-Laufwerke bieten eine 5-jährige beschränkte Garantie und einen 2-jährigen Datenrettungs-Support. Die IronWolf 110 wird im Januar dieses Jahres erhältlich sein.