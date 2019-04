NAB2019: Røde stellt neues Drahtlos-Mikro-System vor

Wireless Go von Røde ist das kleinste und vielseitigste drahtlose Mikrofonsystem der Welt, so der australische Hersteller.

Wireless Go sei der Inbegriff eines »kleinen drahtlosen Mikrofons« erklärt Røde: Der Sender (TX) misst 44 × 45,3 × 18,5 mm und enthält ein integriertes Ansteckmikrofon. Man kann also entweder dieses Mikro in Clipform direkt verwenden. Alternativ kann man den Clip auch wie eine klassische Tonfunke verstecken und mit einem separaten Ansteckmikro verwenden. Der Empfänger (RX) ist ungefähr gleich groß, beide Einheiten wiegen nur 31 g.

Zwischen diesen beiden Einheiten wird eine 2,4-GHz-Übertragung hergestellt. Die Audiosignale werden in Broadcast-Qualität übertragen, mit einer Sichtentfernung von bis zu 70 m, so Røde.







Das Wireless-Go-System koppelt RX und TX automatisch innerhalb von drei Sekunden miteinander. Die digitale 2,4-GHz-Übertragung kann lizenzfrei genutzt werden und Røde verspricht, dass dennoch in diesem intensiv genutzten RF- und WiFi-Bereich eine stabile, sichere Verbindung hergestellt werde.

Das im TX integrierte Mikro biete hervorragenden Isolierung und Transparenz, alternativ kann man ein externes Mikrofon via 3,5-mm-Miniklinke anschließen.

Der Wireless Go RX verfügt über eine zweifache Clip-Montage, so dass man ihn etwa an einen Kameragurt befestigen oder in einen Schuh der Kamera schieben kann. Der Empfänger wird an die Kamera oder den Recorder über eine 3,5-mm-Miniklinke angeschlossen.

Der Listenpreis für das Wireless-Go-System soll in der Größenordnung von 200 US-Dollar liegen.

Eckdaten:

Äquivalentes Eingangsrauschen bei maximaler Verstärkung: 21,8dB (A-Weighted)

Frequenzbereich: 50 Hz – 20 kHz

Externer Mikrofoneingang: 20 Hz – 20k Hz

Maximaler Ausgangspegel: +3 dBu

Maximaler SPL: 100 dB SPL (1kHz @ 1m)

Dynamikbereich: 100 dBA (Mikrofon-Vorverstärker)

Stromversorgung: Eingebauter Li-Po-Akku wiederaufladbar über USB

Akkulaufzeit: Bis zu 7 Stunden

Analogeingänge: 3,5 mm Miniklinke (TX)

Analoge Ausgänge: 3,5 mm Miniklinke (RX)