NAB-News 2019: Kurz und knackig – (2)

Auf der NAB wird die Viz Engine 4, die neueste Version der Render Engine für Livemedia und Echtzeit-Produktion in SDI- oder IP-Umgebungen, eingeführt und WebRTC, NDI und SMPTE2110 unterstützt. VIZRT stellt jetzt drei Pipelines bereit, die an branchenüblichen Workflows z. B. Unreal Engine 4 andocken.