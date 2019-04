NAB2019: HDR/SDR-Konverter für GreenMachine

Lynx Technik stellt einen statischen HDR-Konverter für die Mehrzweckplattform GreenMachine vor.

Die neueste Applikation für die GreenMachine ist eine Static-HDR-Lösung. Dabei handelt es sich um ein Konvertierungs- und Verarbeitungswerkzeug, das sicherstellt, dass mit von HDR-Kameras aufgenommene Bilder mit höherer Dynamik und erweitertem Farbraum dann auch tatsächlich für das Publikum korrekt dargestellt werden.

Auf der Produktionsseite sind HDR-Lösungen nichts Exotisches mehr: HDR bietet dem Zuschauer potenziell einen größeren Kontrastumfang und eine größere Helligkeit mit lebendigeren Farben. Noch ist HDR aber längst nicht durchgängig verfügbar — weder auf der Produktions- noch auf der Zuschauerseite. Somit ist heute ein technologischer Fleckenteppich entstanden.

Um hier eine Konvertierungsmöglichkeit zu schaffen, hat Lynx Technik die GreenMachine HDR entwickelt. Sie ermöglicht es, SDR- und HDR-Produktionen in einem einzigen Echtzeit-Workflow zu mischen. Das neue patentierte Produkt wird in Zusammenarbeit mit dem Technologieteam um Professor Mike Christmann von der Hochschule Rhein Main in Wiesbaden entwickelt.

Der HDR-Konverter von Lynx ist universell und adaptiv, er kann in beiden Richtungen zwischen SDR und HDR wandeln, aber auch zwischen verschiedenen HDR-Standards. Die Schlüsselfunktionalität ist entweder im Einkanal- (12G-SDI, 4K/UHD) oder im Vierkanalmodus (3G-SDI, 1080p) verfügbar, umfasst auch die Synchronisation von Videobildern, volle Audiounterstützung sowie die 4K/UHD-Up/Down-Konvertierung. Kreuzkonvertierung ist im 4K-Einkanalmodus der GreenMachine HDR ebenfalls möglich.

Die mitgelieferte CustomControl-Software ermöglicht eine vereinfachte Bedienoberfläche für alle Farb- und Kontrastparameter im HDR-Konvertierungsprozess. Sie ist per GreenGUI-Schnittstelle steuerbar. Alle Konfigurationen können auch über eine Master Control Software von Drittanbietern ferngesteuert und überwacht werden. GreenMachine HDR ist kompatibel mit GreenMachine Titan 4-Kanal-Hardware.

Die Flexibilität von GreenMachine besteht vor allem darin, dass sich diese Plattform leicht re-konfigurieren lässt. Wenn an einem Tag HDR-Konvertierung erforderlich ist, kann an einem anderen Tag vielleicht die Generierung von Testsignalen benötigt werden. Dann können die Anwender ihr Gerät einfach über das Bedienfeld oder die GUI-Software-Anwendung neu programmieren.

Anwender können das Produkt zudem vor dem Kauf testen, indem sie alle voll funktionsfähigen Konstellationen auf ihrer GreenMachine installieren und einen Testlauf durchführen. Das Wasserzeichen im Playout wird nach dem Kauf einer Lizenz entfernt.