NAB2019: Lens Controller CTRL-3 von Teradek

Teradek RT stellt weitere Produkte zur Objektivsteuerung vor: CTRL-3 und MDR-X.

CTRL-3 ist ein reichhaltig ausgestatteter drahtloser 3-Achsen-Controller für die Steuerung von Schärfe, Blende und Zoom. Er nimmt über Bluetooth Kontakt zur der für Teradek RT bereitgestellte iOS-App auf und erlaubt damit die Objektivkonfigurierung.

In Verbindung mit einem kompatiblen SmallHD-Monitor und dem Zusammenspiel mit einem Focus Bolt oder 703 Bolt, zeigt der Controller Echtzeit-Objektivdaten direkt auf dem Bildschirm an, so dass Kameraassistenten die Schärfe ziehen und gleichzeitig das Bild im Auge behalten können.

MDR-X ist der dazu passende, kompakte, leichte 3-Kanal-Empfänger. Er bringt einOLED-Display für Objektivinformationen mit. Er kann ebenfalls mittels Bluetooth auf die neue RT-iOS-App zugreifen und die vollständige Systemkonfiguration und erweiterte Objektivkonfigurierung erledigen.

MDR-X ist speziell für mobile Kameras an Gimbals, Drohnen und Schulter-Rigs entworfen.