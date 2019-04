NAB2019-Video: Qvest Media führt Qvest.Cloud ein

Wie funktioniert Qvest.Cloud, welche Möglichkeiten bietet die Plattform für große und kleine Kunden und welche Ziele verfolgt Qvest Media mit dem Produkt? Qvest-Media-Chef Peter Nöthen hat Antworten.

Systemintegration der Zukunft: Qvest.Cloud

Welche Aufgaben werden Systemintegratoren in Zukunft haben, mit welchen Systemen werden sie arbeiten und welche Hürden werden sie bewältigen müssen? Das sind Fragen, mit denen sich Unternehmen wie Qvest Media auseinandersetzen müssen, wenn Sie die digitale Transformation – so wie auch ihre Kunden – bestehen wollen.

Qvest Media-Chef Peter Nöthen konstatiert, dass die Kunden von Qvest Media letztlich alle in mehr oder weniger großem Umfang Cloudlösungen und virtualisierte Lösungen anstrebten, es aber häufig an den passenden Workflows fehle. Hier setze Qvest.Cloud an: eine Lösung, die Kunden in die Lage versetze, Cloud-Applikationen miteinander zu vernetzen: wahlweise im eigenen Rechenzentrum, bei einem einzelnen Cloud-Anbieter, in einer Multi-Cloud-Umgebung oder in einem hybriden Modell.