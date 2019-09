IBC2019: Neue Projekte und Entwicklungen bei Qvest Media

Im Video berichtet Peter Nöthen, CEO von Qvest Media, über neue Projekte und Entwicklungen bei Qvest.Cloud.

Peter Nöthen berichtet über neue Projekte bei Qvest Media: So berät das Unternehmen zukünftig das Europäische Parlament bei der strategischen Weiterentwicklung und Modernisierung seiner Medienorganisation. Für den australischen TV-Sender Nine liefert Qvest Media Consulting und Systemintegration beim Umzug in neues Gebäude und der damit verbundenen Restrukturierung.

Ein Projekt, das aktuell schon umgesetzt wird, ist Bloomberg in Dubai. Hier wurde Qvest Media von der Asharq News Services Limited beauftragt, eine Multi-Plattform-News- und Medienzentrale im Finanzzentrum von Dubai zu errichten. »Bloomberg Asharq« wird damit künftig auf Online-, Social Media-, TV- und Radiokanälen Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen distribuieren. Peter Nöthen berichtet, dass dort Qvest.Cloud Ultimate eingesetzt werde.

Mit Qvest.Cloud ebnet Qvest Media den Weg zur virtualisierten und plattformbasierten Systemintegration, ergänzt Nöthen und weist darauf hin, dass es dafür bereits jetzt einen App-Katalog mit mehr als 60 Cloud-Applikationen gebe. Bis zur NAB im kommenden Jahr wolle man 150 Applikationen unter dem Dach von Qvest.Cloud vereinen.