NAB2022: Besucherzahlen

Die NABShow meldet 52.468 registrierte Besucher der diesjährigen Messe.

Die NAB gab die vorläufige Teilnehmerzahl von 52.468 für die NAB Show 2022 bekannt:

Registrierte Teilnehmer: 52.468

Internationale Teilnehmer: 11.542

Vertretene Länder: 155

»Wir sind begeistert, dass unsere Aussteller, Besucher und Partner aus allen Teilen der Welt diese Woche in Las Vegas so zahlreich erschienen sind. Der Enthusiasmus und das Engagement auf dem Messegelände, in den Sitzungen und während der gesamten Veranstaltung waren sehr belebend«, sagte Curtis LeGeyt, Präsident und CEO der NAB. »Wir danken der NAB-Show-Community dafür, dass sie die diesjährige Convention zu einem unglaublichen Erlebnis gemacht hat, während wir wieder persönlich ins Geschäft einsteigen.«

Die NAB erreichte konnte also etwas mehr als halb so viele Besucher wie bei der NAB2019 anziehen. Trotz dieses Rückgangs wertet nicht nur der Veranstalter die NABShow 2022 als Erfolg. Auch die meisten Aussteller und auch viele Besucher, mit denen film-tv-video.de sich ausgetauscht hatte, ziehen ein positives Resümee.

Ganz ohne Messe scheint es eben doch nicht zu gehen. Endlich wieder einmal im direkten Kontakt mit anderen aus der Branche zu sein, Gespräche zu führen und Informationen aus erster Hand zu erhalten, das geht eben doch nur mit einem realen Treffen – Metaverse hin oder her.

Dass darüber die Inhalte und Produkte der Messe fast in den Hintergrund gerieten, ist fast schon nebensächlich.