AWS demonstriert die Leistungsfähigkeit der Cloud

Jens Gnad von Logic Media Solutions über interessante AWS-Neuheiten und -Services.

Jens Gnad von Logic Media Solutions stellt im Video AWS-Entwicklungen zur NAB2022 vor, darunter IVS (Interactive Video Services) für Streaming und die Konvertierungslösung Media Convert.







Gnad geht im Video auch darauf ein, dass mittlerweile viele Systeme AWS für Remote-Produktionen nutzen. Grass Valley etwa bildet mit AMPP zahlreiche Funktionen mit AWS in der Cloud ab (Meldung).

Dass Security in der Cloud ein großes Thema sei, zeige sich in unterschiedlichster Form, und dank einer cookie-losen, token-basierten Autorisierung sei es nun etwa mit dem Framework Portal von Logic möglich, Content verschlüsselt zu übertragen und von AWS wieder zusammenfügen zu lassen.

Weitere AWS-Neuheiten

Amazon Nimble Studio

Amazon Nimble Studio ermöglicht Kreativstudios die Produktion von visuellen Effekten, Animationen und interaktiven Inhalten vollständig in der Cloud, von der Storyboard-Skizze bis zur endgültigen Bereitstellung. Durch den Zugriff auf virtuelle Workstations, Hochgeschwindigkeitsspeicher und skalierbares Rendering über die globale AWS-Infrastruktur lassen sich Künstler weltweit schnell einbinden, und es ist möglich, mit ihnen zusammenzuarbeiten und Inhalte schneller zu erstellen. Zur NAB2022 kündigte Amazon die Verfügbarkeit von Nimble Studio in Asien an.

Farbkorrektur und Finishing mit Filmlight

Farbkorrektur und Finishing sind jetzt auf AWS in Zusammenarbeit mit FilmLight verfügbar. Am AWS-Stand konnte man sehen, wie Baselight in der Cloud funktioniert und dabei AWS Cloud Digital Interface und AWS Elemental MediaConnect genutzt werden, um ein visuell verlustfreies Referenzsignal an einen Grading-Monitor vor Ort zu liefern.

Finishing-Workflows in der Cloud mit Autodesk Flame

Autodesk Flame 2023 kann jetzt auf AWS verwendet werden. Zum ersten Mal können nun Fachleute aus den Bereichen visuelle Effekte, Film, Fernsehen, Compositing und Postproduktion auf Autodesk-Funktionen in der Cloud zugreifen, und das mit einer Leistung, die der von Hardware vor Ort entspricht oder diese übertrifft.

AWS Elemental MediaTailor

Mit AWS Elemental MediaTailor können Videoanbieter individuell gezielte Werbung in ihre Video-Streams einfügen. Mit Channel Assembly gibt es nun eine neue Funktion, die es erlaubt, Videos in einer Art Clipliste in einem Loop wiederzugeben. Es war schon bisher möglich, bereits transkodierte und verpackte HLS- und DASH-Streams aus bestehenden Video-on-Demand-Katalogen (VOD) wiederzuverwenden. Jetzt lassen sich auch Live-Streams aus einem Ursprung wie AWS Elemental MediaPackage als geplante Quellen für einen linearen Kanal verwenden.

Mithilfe von Channel Assembly mit AWS Elemental MediaTailor ist es somit möglich, lineare Kanäle zu erstellen, die auf kosteneffiziente Weise Over-the-Top (OTT) bereitgestellt werden, selbst für Kanäle mit geringer Einschaltquote. Virtuelle lineare Streams werden mit niedrigen Betriebskosten erstellt, indem vorhandene, mit mehreren Bitraten kodierte und verpackte Inhalte verwendet werden, die nun entweder VOD oder Live sein können.

Live-Produktion auf AWS

Mit einer Kombination aus AWS-Services und Software von AWS-Partnern ist die End-to-End-Live-Produktion auf AWS jetzt sowohl für Ad-hoc-Events als auch für laufende Produktionen verfügbar. Dazu konnte man bei der NAB etliche Live-Produktionslösungen auf AWS begutachten, darunter Cloud-basierte Produktionsstudios, Kontrollräume, Videomischung und mehr.

HTML5-Bewegungsgrafiken mit dynamischer Steuerung von Inhalten und Einblendungen

Dank dieser Möglichkeit lassen sich ansprechende Grafiken für Wetter-, Nachrichten- und Sportanwendungen gestalten. In einer Demo wurden Kodierung, Input-Switching und bewegte Grafiken auf der Basis von HTML5 mit dynamisch durch Daten gesteuerten Grafik-Overlays präsentiert.

Live-Streaming-Plattform auf AWS

Erstellen Sie einen konfigurierbaren Live-Stream in Broadcast-Qualität, der weltweit übertragen werden kann. Gehen Sie die einzelnen Komponenten durch, einschließlich der Akquisition, der dynamischen Werbeeinblendung und der Cookie-losen, Token-basierten Autorisierung.

Automatische Untertitelung von Live-Streams auf AWS

AWS zeigte, wie sich Live-Streams zugänglicher machen lassen, indem mit Amazon Transcribe und Amazon Interactive Video Service Live-Untertitel im Handumdrehen erstellt werden und wie Bildeinblendungen auf Videoplayern ausgelöst werden.