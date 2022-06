SportsInnovation: Rückblick und Highlights

Die Messe in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf bot spannende Technologien, hochkarätige Speaker und viel Raum zum Austausch für die Top-Entscheider des Sportbusiness. 1.200 Gäste und 60 Aussteller aus mehr als 17 Ländern kamen am 11. und 12. Mai in die Arena, um Erkenntnisse über Spitzentechnologien auszutauschen.

Michael Brill, Geschäftsführer des Veranstalters D-Live, begrüßte als Hausherr die Gäste. Er bezeichnete Zukunftstechnologien als Chance, die Begeisterung für Sport und andere Veranstaltungen neu zu entfachen.

Donata Hopfen, Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung, stimmte mit ihrer Keynote auf die Inhalte der zwei Veranstaltungstage ein und formulierte fünf Thesen für die mediale Zukunft des Sports:

● Die Automatisierung und Nachhaltigkeit in der Produktion der Inhalte werden weiter zunehmen.

● Die Datenvielfalt steigt weiter, womit ganz neue Arten des Storytellings möglich sind.

● Die Personalisierung der Inhalte wird unaufhaltsam voranschreiten.

● Plattformen wie das Metaverse werden an Relevanz gewinnen.

● Größtmögliche Reichweite erzielt größtmögliche Begeisterung.

Donata Hopfen ist sich sicher, dass digitale Formate noch nicht ausgereizt sind, dass sich Tradition und Innovation im Fußball vereinigen. Medienprodukte werden individueller, virtueller und vielfältiger werden, resümiere sie.

Experience Day

Am ersten Veranstaltungstag, dem »Experience Day«, fanden drei Fußballspiele statt, anhand derer etliche Zukunftstechnologien live demonstriert und von Experten auf der Bühne erläutert wurden. So konnten die Besucher die neuen Technologien und Innovationen am konkreten Beispiel sehen und erleben.

Zunächst gab Tim Achberger, Head of Innovation & Technology Management der DFL-Tochterfirma Sportcast, einen Überblick über innovative Kamera- und Produktionssysteme. film-tv-video.de hat darüber in einer separaten Meldung berichtet.







Personalisierung des Fan-Erlebnisses

Vom personalisierten Spielerlebnis für alle Fans handelte der Vortrag von WSC Sports. Das israelisch-amerikanische Unternehmen ist auf die Automatisierung des Video-Produktionsprozesses spezialisiert. Ausgehend von Spielaufzeichnungen lassen sich – entlang vorher erstellter Regeln – individuelle Highlight-Clips generieren.

Virtualisierung

Evertz präsentierte die Virtualisierungsplattform DreamCatcher Bravo Studio. Mit der Funktion »Virtuelle Kamera« kann diese ein hochauflösendes Signal (zum Beispiel in 8K) ausschnittsweise verarbeiten und so unter anderem einem bestimmten Spieler oder dem Ball fokussiert folgen. Datengetriebene Workflows, künstliche Intelligenz und »Storyboard«-Vorlagen vereinfachen die Content-Produktion, steigern die Effizienz und senken Kosten, erläuterte Goyal.

Analyse in allen Bereichen

Thematisch ging es in diesem Block um die Erfassung und Verarbeitung von Spieldaten. Viele der vorgestellten Lösungen erreichen dabei eine Tiefe, die teilweise über das hinausgeht, was man sich aktuell vorstellen kann — aber das ist ja auch das Ziel, wenn es darum geht, Innovationen vorzustellen und zu diskutieren.

Den Auftakt machten eine Lösung für automatisierte Abseits-Erkennung mithilfe spezieller Kameras und Ansätze für eine automatische Erkennung von Spielphasen. Es folgte ein neues System für Torlinientechnologie von Sportec Solutions, das auf sieben verschiedenen Kameraperspektiven pro Tor basiert. Weiter ging der Vortrag darauf ein, wie sich Spieldaten erfassen, aufbereiten und besser nutzen lassen, denn Trainerinnen und Trainer sowie Spielerinnen und Spieler profitieren zunehmend von Echtzeit-Datenanalysen. Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel, die anhand von Algorithmen typische Bewegungsmuster, taktische Manöver und Spielsituationen identifiziert. Die Bundesliga Match Facts powered by AWS, die denselben Ursprung haben, sind mittlerweile als Informationsquelle für Fans und Medien etabliert.

Das Jenaer Start-up Coachwhisperer stellte ein System vor, mit dem alle Spielerinnen und Spieler auf dem Feld individuell angesprochen werden können. Fraglich ist natürlich, ob das in Deutschland rechtlich möglich und/oder von Spielern erwünscht ist.

Der »vernetzte Ball« stand im Fokus des Vortrags von Dr. Maximilian Schmidt der Kinexon GmbH. Durch einen in den Ball integrierte Chip lassen sich Schussgeschwindigkeit, Flughöhe und Spin sowie Passwege genau verfolgen.

Blockchain, 5G-Technologie Und Personalisierung

Moritz Mücke, Head of Digital Innovations der DFL, beschrieb unter anderem den Interactive Feed, mit dem die DFL einen zusätzlichen, digitalen und personalisierbaren Zugang zu den Spielen der Bundesliga eröffnet. Damit können sich Fans eine personalisierte Konferenz einrichten. Darüber hinaus thematisierte Mücke das Potenzial des Einsatzes der 5G-Technologie im Sport. Die neueste Mobilfunkgeneration weist eine sehr niedrige Latenz sowie eine hohe Bandbreite auf. In Kooperation mit Vodafone hat die DFL eine Stadion-App zur Visualisierung von Daten in Echtzeit entwickelt. Zudem bietet die Sky 5G Multiview-App Nutzerinnen und Nutzern im Stadion die Möglichkeit, unterschiedliche Kameraperspektiven selbst aufzurufen und so Spiel-Highlights anzuzeigen.

Tividoo-Gründer und Geschäftsführer Tobias S. Gramm stellte unter dem Titel »Fan Experience Multiverse – Bring Your Fans Back Home« die Lösung FNXP vor, eine Plattform, die sämtlichen fan-relevanten Content einschließlich Medien, Social-Media-Posts und Merchandising virtuell zusammenführt.

David Geisser, Gründer und CEO des Schweizer Unternehmens CollectID, beschrieb sein Produkt-Authentifizierungssystem, das Blockchain- mit IoT-Technologie kombiniert und so Produktpiraterie Einhalt gebietet.

Seite 1: Experience Day mit Fußballspielen

Seite 2: Conference Day mit Vorträgen; Expo