Dem Fachkräftemangel begegnen

Ulf Genzel und Caroline Brückner von contagi MEDIA + IT über Chancen und Möglichkeiten, dem Fachkräftemangel in der Branche zu begegnen.

Mit rund 60 Mitarbeitenden in Deutschland, der Schweiz und in China hilft das Personalberatungsunternehmen contagi vielen Kunden auch in der Broadcast- und Medienbranche, Fachkräfte zu finden.







Mit dem Schwerpunkt Executive Search spreche contagi potenzielle Mitarbeitende direkt an, erläutert Ulf Genzel, Managing Partner bei contagi.

Es werde zwar zunehmend schwerer, Fachkräfte für den Broadcast-Bereich zu finden, aber contagi bewege sich mittlerweile auch ganz gezielt in andere Bereiche, um dort passendes Fachpersonal zu finden.

Caroline Brückner, Research Consultant bei contagi MEDIA + IT ergänzt: Auch der Blick ins Ausland lohne sich, aber nur dann, wenn man die Mitarbeitenden auch mit integrativen Maßnahmen begleite oder Remote-Arbeitskonzepte anbiete.

Man müsse sich zudem darüber im Klaren sein, dass IT-Fachkräfte höhere Gehälter forderten und dass man letztlich auch in Konkurrenz zu anderen Branchen stehe, wenn man Broadcast-IT-Fachpersonal suche, so Brückner.