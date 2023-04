NAB2023: Here we go again

Die 100. NABShow macht sich bereit für den Messebeginn. Der Kongresspart der NABShow hat schon begonnen und die ersten Pressekonferenzen haben stattgefunden.

Für viele Besucher ist die NABShow in diesem Jahr defacto die erste NAB seit der Pandemie. Zwar fand auch schon 2022 wieder eine NABShow statt, aber damals noch mit höchstens halber Kraft und einem Ergebnis von (nur) rund 52.000 Besuchern.

In diesem Jahr sollen es deutlich mehr werden. Entsprechend groß ist die Vorfreude vieler Besucher, die in den letzten Tag anreisten und in die Hotels in Las Vegas träufelten.

Die ersten Presse- uhnd Kundenveranstaltungen im Vorfeld der Messe fanden schon statt. So hielt etwa Ross Video als einer der ersten Aussteller in diesem Jahr wieder sein Keynote-Event ab.

CEO David Ross und weitere Ross-Führungskräfte berichteten über die aktuellen Entwicklungen. Seit 31 Jahren befinde sich Ross Video nun auf Wachstumskurs – eine beachtliche Leistung des inhabergeführten Unternehmens. Mittlerweile arbeiten weltweit rund 1.500 Mitarbeiter für Ross Video.

Wichtige Nachrichten der Keynote: Ross baut nun auch LCD-Wände, kündigt mit X Dolly die nächste Generation der Spidercam an und stellt mit dem Carbonite Ultra 60 den bisher größten und leistungsfähigsten Produktionsmischer des Unternehmens vor.

Grass Valley betonte in seinem Pre-Show-Event den software-basierten Ansatz des Unternehmens. Louis Hernandez Jr., CEO der Muttergesellschaft Black Dragon Capital und mittlerweile auch wieder CEO von Grass Valley, erläuterte, wie erfolgreich sich die AMPP-Plattform etablierte habe. Nicht alle verstünden die jüngsten Entwicklungen bei Grass Valley, so Hernandez, aber eine Software-Plattform wie AMPP sei die Zukunft, und für deren Erfolg müsse man als Unternehmen die notwendigen Schritte einleiten.

Die ganze Branche befinde sich im Wandel, und es sei wichtiger denn je, sich mit den Kunden auszutauschen und gemeinsam durch die Phase der Transformation zu gehen. Dem trage Grass Valley mit der Erweiterung des GVx Customer Council Rechnung. »We are all on this journey together«, schloss Hernandez.

Ansonsten geht bislang fast alles seinen ganz normalen Gang: Und obwohl fast alles schon per Software und Cloud umgekrempelt wurde, trifft sich die Branche weiterhin einmal jährlich in Las Vegas.

Messehallen

Wie schon im Vorjahr wird die South Hall bei der NAB2023 auch in diesem Jahr nicht genutzt. Die Ausstellungsfläche der NABShow erstreckt sich stattdessen von der Central Hall über die angrenzende North Hall und die West Hall.

Es wird trotzdem reichen und nicht eng werden: Die vier riesigen Hallen und das Außengelände des Las Vegas Convention Centers, bieten laut Veranstalter den Ausstellern und Besuchern auf einer Netto-Ausstellungsfläche von mehr als 50.000 m2 oder 5 Hektar einigen an Auslauf…

Die jüngste Ergänzung der Messehallen, die West Hall, ist ein modernes und zeitgemäßes Messegebäude, das im Vorjahr erstmals von der NABShow genutzt wurde. Von außen betrachtet, könnte sich in der West Hall auch ein modernes Museum befinden.

Die Messeveranstalter fassen die Unternehmen, die in der West Hall ausstellen, unter den Oberbegriffen »Intelligent Content«, »Connect« und »Capitalize« zusammen. Wer damit nichts anfangen kann: Dort stellen Firmen wie AWS, Qvest, Telestream, Aja Video Systems oder auch Vizrt und Mediakind aus.

Auch ein »Future’s Park« befindet sich in der West Hall, dort kann man die neuen Entwicklungen zu Themen wie 8K verfolgen.

Die North und die Central Hall fassen die Messeorganisatoren unter dem Oberbegriff »Create« zusammen.

Viele Firmen, die ursprünglich in der South Hall waren, sind nun in der North Hall zu finden, etwa Blackmagic Design, Adobe, Ross Video und EVS.

In der Central Hall finden sich etablierte Aussteller wie Sony, Canon, Lawo, Riedel Communications, Panasonic und Arri — um nur einige zu nennen. Auch zahlreiche Zubehörhersteller und der »Bavarian Pavillon« sind traditionell in der Central Hall zu finden.

In den kommenden Tagen werden wir umfangreich von der Messe in Las Vegas berichten, es lohnt sich also, bei film-tv-video.de online zu gehen.