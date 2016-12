Media Broadcast überträgt Vierschanzentournee

Media Broadcast überträgt für das ZDF das Auftaktspringen der Vierschanzentournee live aus Oberstdorf.

Vier Schanzen, über 80 Athleten aus mehr als 20 Nationen, und Millionen Fans, die am TV-Gerät mitfiebern. Die 65. Auflage der internationalen Vierschanzentournee 2016/2017 gehört zu den Top-TV-Events des Wintersports und sorgt auch in dieser Saison für Spannung und Nervenkitzel vor dem heimischen TV-Schirm. Das ZDF berichtet live, und Media Broadcast unterstützt den Sender erneut bei den Live- Sendungen, mit hochverfügbaren Übertragungsleistungen von der Schattenbergschanze in Oberstdorf.

Das Auftaktspringen der Tournee findet vom 29.-30. Dezember 2016 statt. Zur Realisation der Live-Übertragung stellt Media Broadcast eine Glasfaserleitung zwischen dem Austragungsort im bayerischen Oberstdorf und Mainz bereit. Diese verbindet die Regie vor Ort mit dem ZDF-Sendezentrum. Die Kapazität der Übertragungsleitung beträgt 64 Mbit/s für einen Videostream mit H.264 / MPEG4-codiertem Bild. Die geografische Distanz Oberstdorf-München-Mainz von rund 600 km wird dank Einsatz modernster Übertragungsverfahren bei geringster Latenz im Millisekundenbereich realisiert. Die Lösung kommt auch eine Woche später bei der Übertragung des FIS Weltcup-Skispringens der Damen durch das ZDF zum Einsatz.

Die Signalführung erfolgt in großen Teilen über das Broadcast NGN der Media Broadcast. Dieses vernetzt die Broadcast-Community in Deutschland und hat sich seit seiner Einführung zum technischen Rückgrat der TV-Produktion im Mediensektor entwickelt, mit garantierten Up- und Downloadraten bis zu 10 Gbit/s für die professionelle Medienübertragung.