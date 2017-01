Olympique Lyon: Fan-Entertainment mit FanCast

Der französische Erstliga-Fußballclub Olympique Lyon hat in seinem neuen Stadion, das 60.000 Zuschauern Platz bietet, Fan-Entertainment auf Basis von FanCast und einem Dyvi-Mischer installiert.

Das neue Stadion »Parc Olympique Lyonnais« ist Heimstätte des französischen Erstliga-Fußballclubs Olympique Lyon. Der Verein bietet den Stadionbesuchern dort mit FanCast modernste Informations- und Entertainment-Technik. Anspruchsvolle Audio-, Video-, Netzwerk- Signal- und Kommunikationstechnik – unter anderem von EVS und Riedel — macht das möglich.

FanCast im Stadion

Als Dienstleister des Vereins hat OL Images im Stadion ein FanCast-System von EVS inklusive eines Dyvi-Mischers in Betrieb genommen. Mit der FanCast-Lösung lassen sich Stadionprogramme einfacher realisieren und zu den Fans bringen, so EVS.

So werden damit Live-Bilder, aber auch Wiederholungen von Spielpassagen, direkt auf die beiden Großleinwände im Innenraum und die weiteren, über 300 Monitore im Stadion ausgespielt. Per WiFi können die Fans dieses Programm auch auf ihren eigenen, mobilen Devices verfolgen. FanCast sei so schnell, dass Replays aus unterschiedlichen Blickwinkeln über die Mobile App in weniger als zwei Minuten nach der tatsächlichen Aktion auf dem Spielfeld auch mobil zur Verfügung stünden, so EVS. Dadurch haben die Fans die Chance, das Spiel im Stadion mit dem gleichen Komfort zu verfolgen, den sie hätten, wenn sie das Spiel zuhause ansehen würden — plus Stadionatmosphäre natürlich.

»Es wird immer wichtiger, Inhalte zu produzieren und direkt an die Fans zu liefern – und so mit ihnen in Kontakt zu treten. Mit unserem neuen Stadion ist es wichtiger denn je, die Fans zu beteiligen«, sagt Jean-Yves Meilland, Director of OL Images.

»Die FanCast-Lösung von EVS bietet die Produktions-Werkzeuge, die wir benötigen, um tägliches Programm für OLTV zu produzieren. Wir können FanCast zudem auch einsetzen, um Videos für jeden Spieltag zu produzieren und diese Inhalte direkt und vor allem sehr viel schneller an unsere Fans zu distribuieren, ohne hierfür zusätzliche, teure Ressourcen einsetzen zu müssen. Fußballfalls wollen heutzutage mehr Informationen und mehr Inhalte ihrer Teams — und mit EVS sind wir in der Lage, diese Bedürfnisse zu befriedigen.«

Infrastruktur eines TV-Kanals

Ein schon erwähnter Vorteil von FanCast besteht darin, dass OL Images die neuen Werkzeuge nutzen kann, um damit Beiträge für Vor- und Nachberichterstattung zu realisieren, ebenso aber auch tägliches Programm für den Inhouse-Sender OLTV. Der Kanal ist online und auch über französische Netzwerke verfügbar und bezog erst kürzlich sein neues Domizil im Parc Olympique Lyonnais, wo der Sender zwei Studios betreibt. Ein Studio bietet einen Blick über das Spielfeld, das zweite befindet sich in der Nähe der Spielerkabinen.

Im Stadion gibt es zwei Produktionsbereiche und mehrere Schnitträume – auf unterschiedlichen Ebenen im Stadion. Im Hauptbereich wird auch das OLTV-Programm produziert. Der zweite Produktionsbereich ist auf einer höheren Ebene untergebracht. Dort werden die Inhalte für das das Infotainment-System produziert, das auf die großen Screens und die Monitore im Stadion über eine StadiumVision-Lösung von Cisco ausgespielt wird.

Aufwändige Produktions-Infrastruktur

Die Live-Produktionsinfrastruktur von EVS, die OLTV übrigens auch bei internationalen Spielen einsetzt, ist im Stadion via Highspeed-Netzwerk verbunden. Das bedeutet, dass Highlights und Replays, die im Hauptbereich produziert werden, auch im anderen Produktionsbereich zur Verfügung stehen, also durchsucht und auch ausgespielt werden können. Der Workflow basiert auf FanCasts XT3 ChannelMax Live-Produktions-Server, der eingesetzt wird, um acht Kamerasignale aufzuzeichnen, darunter jene, die vom Ü-Wagen kommen, aber auch von eigenen OLTV-Positionen und von den Playouts von vier Videokanälen.

Jeder Produktionsbereich ist mit einem IPDirector-System ausgerüstet, das den XT3-Server steuern und dessen Inhalte verwalten kann. Parallel zur per C-Cast angebundenen Content-Plattform nutzt OL Images den IPDirector, um damit pro Spiel zwischen 50 und 80 Replays oder Highlight-Clips auf der Stadion-App zu veröffentlichen. Der neue HD-Workflow im Stadion beinhaltet auch ein LSM-Remote-Control-Panel vor, das für Highlights und Replays eingesetzt wird.

Produktionsmischer Dyvi

Als Produktionsmischer ist Dyvi im Einsatz, der im Hauptproduktionsbereich installiert ist. Dank seines IT-basierten Konzepts lässt er sich leicht skalieren, sodass OLTV lediglich die Ressourcen nutzt, die für die jeweilige Produktion notwendig sind.

»Olympique Lyonnais gehört zur wachsenden Anzahl von Fußballclubs, die mittlerweile EVS-Live-Produktionstechnik einsetzen, um damit Inhalte schneller und mit mehr Impetus zu distribuieren«, sagt Sébastien Verlaine, Marketing Manager EMEA bei EVS. »Video wird immer wichtiger, um Fans einzubinden, und es ist essenziell, dass Clubs, die solche Inhalte produzieren, über eigene Produktionsstrukturen dafür verfügen.«