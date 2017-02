Super Bowl: Fox Sports mit Avid-Setup

Dank der Tools und Workflows von Avid arbeiteten die Produktionsteams von Fox Sports standortunabhängig zusammen und versorgten die Zuschauer über verschiedene Plattformen mit Content.

Als eines der anspruchsvollsten Broadcasting-Events des Jahres stellte der Super Bowl Fox Sports vor einige Herausforderungen. Über mehrere Tage hinweg mussten viele Stunden Sendematerial erstellt werden – und das für verschiedene Sender des Netzwerks. Die involvierten Produktionsteams mussten daher in der Lage sein, auch über weite Entfernungen miteinander arbeiten zu können, große Mengen an Material zu verwalten und ihre Zuschauer über verschiedene Plattformen hinweg mit fesselnden Inhalten zu versorgen. Dafür setzte Fox Sports auf die MediaCentral-Plattform von Avid, deren Workflows Fox Sports die dafür nötige Schnelligkeit, Effizienz und Kollaborationsmöglichkeiten bietet.

»Der Super Bowl wird mit jedem Jahr größer und auch wir versuchen, unserem Publikum immer ein noch besseres Zuschauererlebnis zu bieten«, so Kevin Callahan, Vice President of Field Operations bei Fox Sports. »Die Lösungen von Avid sind Schlüsselkomponenten unseres Workflows. Jeder einzelne Inhalt, der hier oder vor Ort erstellt wurde, floss in unser Avid Zentralspeichersystem. Mit Avid iNews konnten wir unsere Live-Übertragungen zusammen planen und managen, indem wir allen Mitwirkenden zeitgleich Zugang zu denselben Informationen gaben – ganz egal, wo sie gerade auch waren.«

Umfangreiches Programm

Fox Sports hatte in der Super-Bowl-Woche alle seine Studiosendungen nach Houston ausgelagert. Mithilfe von Avid iNews wurden dort die Rundowns und Skripte organisiert und am Super Bowl Sunday der Fox NFL Kickoff sowie die siebenstündige Pre-Game Show produziert. Der finale Output wurde hingegen nicht in Houston, sondern im weit entfernten Los Angeles produziert. Fox Sports profitierte hierbei davon, seine iNews-Systeme miteinander vernetzen zu können, sodass alles auf einem Rundown-System geteilt und in Echtzeit aktualisiert werden konnte. So konnten die an verschiedenen Orten sitzenden Teams effizienter zusammenarbeiten.

Avid Zentralspeicher

Das Herzstück von Fox Sports dateibasierten Workflows ist das Avid Zentralspeichersystem. Mit 320 TB Datenspeicher und der Versorgung von 25 Clients zur gleichen Zeit stellt es das zentrale Repository für alle Editing-Systeme bei Fox Sports dar. Auch ein 27 TB großes Materialarchiv mit älteren Aufnahmen der beiden Teams gehört dazu. Durch ein Shared-Workspace-Environment können alle Editoren auf den Contentpool zugreifen. Neben den unterschiedlichen Produktionslocations in Houston sind auch Anwendungen von Drittanbietern wie Adobe, Aspera, Signiant und Telestream direkt mit dem System verbunden.

VR App

Neu war beim diesjährigen Super Bowl, dass die Zuschauer das Event auch virtuell miterleben konnten. Mit der Fox Sports VR App können sie sich das Geschehen aus verschiedenen Kameraperspektiven anschauen und selbst Wiederholungen in VR sehen. Dank der Schnelligkeit des Avid Zentralspeichers konnte Fox Sports die großen Datenmengen bearbeiten, die von sechs hochauflösenden 4K-Kameras für das VR-Erlebnis produziert wurden.