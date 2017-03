Deutsche Welle: File-Übertragung mit Faspex

Die Deutsche Welle setzt Aspera-Software ein, um digitale Inhalte weltweit schnell und flexibel via Internet zu übertragen.

Inhalte international austauschen

Jede Woche strahlt die Deutsche Welle ihr Programm an rund 135 Millionen Zuschauer rund um den Globus aus. Dabei nutzt sie ein globales Satellitennetzwerk, Partner-Sender und Online-Services, aber auch andere Distributionsformen, etwa Apps, Podcasting, Live-Streaming, Newsletter sowie mobile Services.

Um den Zuschauern zu jeder Zeit Inhalte bieten zu können, muss der Sender ständig mit seinem Partnernetzwerk und mit zahlreichen Postproduktionsfirmen in Kontakt bleiben und Material austauschen. Wenn etwa ein Partner auf der anderen Seite der Welt ein Nachrichtenprogramm adaptiert oder ein File eines HD-Dokumentarfilmes geschickt hat, will die Deutsche Welle diese Inhalte natürlich so schnell wie möglich ausgestrahlt wird — schließlich ist die Deutsche Welle auch im schnelllebigen News-Business aktiv.

Wachsende Anforderungen

Daher hat sich die Koordination zwischen Postproduktionshäusern und anderen Partnern weltweit, zu wichtigsten Anforderungen an den Sender entwickelt. Gleichzeitig sind auch Anzahl und Größe der Files gewachsen, die ausgetauscht werden. Dateigrößen zwischen 10 GB und 1 TB sind dabei realistische Werte: Ein 30-Minuten-Video kann problemlos zwischen 10 und 50 GB groß sein. Kumuliert man das, kommt man auf monatliche Werte von 20 TB, die bei der Deutschen Welle bewältigt werden müssen.

Da diese Transfer-Volumina ständig wachsen, hat DW nach einer Lösung gesucht, die den Broadcaster in die Lage versetzt, Inhalte so schnell wie möglich von und zu allen Orten zu empfangen und zu verschicken, solange die Inhalte noch relevant sind. Das Ganze sollte zudem unabhängig von File-Größen und der jeweiligen Entfernung zum anderen Standort möglich sein.

In der Vergangenheit nutzte DW hierfür Standard-FTP-Lösungen, die allerdings oft unzuverlässig waren. Übertragungen waren langsam und wurden häufig unter- oder sogar abgebrochen. DW benötigte daher eine bessere Lösung, mit der sich diese Schwierigkeiten überwinden undordentliche Bandbreiten realisieren ließen.

Deutsche Welle Die Deutsche Welle wurde 1953 als staatlicher deutscher Auslandsrundfunk mit Hauptsitz in Bonn gegründet. Der Sender ist im Fernsehen, Radio und Internet präsent und sendet in rund 30 Sprachen. Die TV-Sparte sitzt in Berlin, während in Bonn nahezu alle Radioprogramme produziert werden.