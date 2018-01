Streaming-Dienst Sporttotal.tv baut Angebot 2018 massiv aus

Das Streaming-Portal Sporttotal.tv ist auf Expansionskurs: Bis Ende 2018 sollen mehr als 1.800 weitere Kamerasysteme ausgerollt und Pilotphasen in weiteren Sportarten gestartet werden.

Sporttotal.tv, eine Plattform für den Amateursport, habe im ersten Jahr ihres Bestehens bereits über 1.000 Spiele übertragen, die zum Teil von mehr als 25.000 Live-Zuschauern gesehen wurden, meldet das Unternehmen. Insgesamt wurden demnach im Jahr 2017 über 10 Millionen Videoaufrufe erreicht. 200 automatisierte Kamerasysteme habe die Sporttotal.tv GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Sporttotal AG, bis Ende 2017 an Spielstätten installiert – von den Fußball-Regionalligen abwärts. (Mehr Infos zur Technik finden sie hier.)

2018 soll Sporttotal.tv weiter wachsen: Die Zahl der bislang installierten 200 Kamerasysteme bei Vereinen aus aktuell 19 Ligen soll bis Ende 2018 auf insgesamt 1.800 steigen, 1.600 neue Sportplätze sollen dazukommen. Außerdem will Sporttotal.tv künftig neben Fußball weitere Sportarten wie etwa Hockey streamen. Gespräche mit Verbänden und Vereinen seien bereits positiv gelaufen, so das Unternehmen. Verschiedene Testläufe hätten gezeigt, wie qualitativ hochwertig und zuverlässig das Kamerasystem gerade auch Hallensportarten wiedergebe. Erste Hockey-Übertragungen wurden bereits im vierten Quartal 2017 ausgestrahlt.

Die Fußballpartie der Regionalliga West zwischen Bonner SC und Borussia Dortmund U23 war bei den Zuschauern am beliebtesten. Sie wurde über 220.000 Mal aufgerufen und eine Halbzeit auch live bei Facebook übertragen. Durchschnittlich seien die Spiele im Dezember 2017 bei Sporttotal.tv auf etwa 20.000 Abrufe gekommen, plattformübergreifend als Live-Event, Video-on-Demand und Highlight-Clip. Auch Medienpartner Bild zeige sich sehr zufrieden, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das im Frühjahr eingeführte Format »Tore, Tritte, Trallala«, das die Highlights vom vergangenen Amateurfußball-Wochenende klammert, zähle bereits zu den stärksten regelmäßigen Formaten bei Bild.de.

Im Juli 2017 schloss die Sporttotal.tv GmbH einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Steigerung der Sichtbarkeit des Amateurfußballs. Dadurch hat sich das Portal eine Anbindung an alle 21 Landes- und Regionalverbände und der darin organisierten Vereine gesichert. Amateurvereine in Deutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts werden mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live bei Sporttotal.tv zu übertragen.