RTL baut NFL-Engagement aus

RTL lädt wieder die NFL-Fans in Deutschland zu nächtlichen Football-Übertragungen aus den USA ein. Das beginnt in der Nacht zum 6.9. mit der Eröffnungsspiel des aktuellen Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens.

RTL ist bereits zum zweiten Mal exklusiver Free-TV-Partner der NFL und investiert wieder in ein crossmediales Inhalteangebot auf allen Plattformen und Live-Übertragungen. So wird nicht mehr nur aus dem Sendezentrum in Köln berichtet, sondern auch die Vorort-Präsenz in den US-Stadien erhöht.

Zum Start begrüßen Moderatorin Jana Wosnitza und Experte Markus Kuhn und ein eigenes Technikteam die Zuschauer aus dem MetLife Stadium der New York Giants im US-Bundesstaat New Jersey.

Ab dem 8. September werden ab 19 Uhr bzw. 22.25 Uhr zwei Begegnungen aus den USA übernommen. Ein großes Team von Kommentatoren, Experten und Community Hosts begleitet die verschiedenen Sendeschienen. Einige Übertragungen leitet RTL+ ein; u.a. gibt es am 7.9.um 0.45 Uhr die Doku »Jakob Johnson – Niemals aufgeben« über den deutschen Ex-NFL-Profi.

RTL hat die Senderechte der National Football League (NFL) noch bis zur Saison 2028 erworben. Zum Paket gehören auch die jährlichen Germany Games.