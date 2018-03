Neue App für Formel-1-Fans: Bilder direkt aus dem Cockpit

Tata Communications hat im Auftrag des Rechteinhabers eine App für Mobilgeräte vorgestellt, die Formel-1-Rennen live und direkt auf die mobilen Endgeräte der Fans übertragen wird.

Sky wird in der kommenden Saison keine Formel-1-Rennen mehr zeigen. Das hat viele Formel-1-Fans überrascht, aber nun eröffnet sich eine Alternative, die Rennen werbefrei zu sehen: Über einen Streaming-Dienst, den die Formel 1 selbst anbietet und den man über eine App nutzen kann: F1 TV. Technisch umgesetzt wird das Ganze von Tata Communications.

Unter anderem mit Hilfe von 20 direkt von den Zuschauern anwählbaren Fahrerkameras können Rennsportbegeisterte die Rennen über die App verfolgen – und das in Echtzeit. Die umfangreichen Videoinhalte ermöglichen es den Nutzern, zu wählen, welchen Teil des Geschehens sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf oder jenseits der Rennstrecke verfolgen wollen. Trainingsfahrten und das Qualifying werden ebenfalls live angeboten, ebenso wie Pressekonferenzen vor und nach dem Rennen.

»Unser Ziel mit F1 TV ist simpel: wir möchten den Fans den bestmöglichen Service bieten, die Formel-1-Rennen verfolgen zu können. Unser Team und unsere Partner konzentrieren sich darauf, hierfür langfristige Lösungen zu bieten. Livestream-Video ist ein aufregender Bereich, der sich nahezu täglich verändert«, erklärt Frank Arthofer, Director Digital und New Business bei der Formel 1.

Die F1 TV Mobile App wird über das Ultra Live Video Delivery Network (VDN) von Tata Communications betrieben. Das VDN basiert auf dem Netzwerk von Tata Communications, das die Latenzzeiten für Videoinhalte minimieren und den Fans ein immersives Unterhaltungserlebnis bieten soll.

Neben dem deutschen Markt wird F1 TV Pro, die Premium-Version der App, in rund zwei Dutzend Märkten erhältlich sein, darunter Frankreich, Spanien, Mexiko, Belgien, Österreich, Ungarn und weite Teile Lateinamerikas. Der Service wird je nach Markt zwischen 70 und 120 US-Dollar pro Jahr kosten. Die Light-Version, F1 TV Access bietet ebenfalls aktuelle Renninfos in Form von Kommentaren und Highlights aber kein Live-Streaming. Sie soll im Unterschied zur Vollversion in fast allen Ländern der Welt erhältlich sein.

Mehul Kapadia, Managing Director bei Tata Communications, ist sich sicher, dass Zuschauer heutzutage mehr wollen, als passiv Fernsehen zu konsumieren. Mit der F1-App könne man neue Formel-1-Fans gewinnen – und das in einer Art und Weise, die den Weg weisen könne für andere Sportarten.