»Projekt: Antarktis«: filmen auf ewigem Eis

Drei junge Filmemacher reisen in die Antarktis und drehen in eisiger Kälte Material für ihren »Dokufilm«, den sie noch auf dem Expeditionsschiff nachbearbeiten. Dennis Vogt erläutert, wie das möglich war.

Dennis Vogt, Tim David und Michael Ginzburger setzen sich zum Ziel, das Genre »Dokufilm« aufzumischen. Ihre Message an die junge Generation: Hört nicht auf Ratschläge wie »Mach doch was Vernünftiges«.

So reisten sie in die Antarktis, um Grenzen auszuloten und Gesellschaftideale zu hinterfragen. »Projekt: Antarktis« will sich im Kinoformat mit der aktuellen Zeit auseinandersetzen. Dazu bringen die drei Filmemacher noch in diesem Jahr cinematografische Hochglanz-Aufnahmen im Making Of Stil, unterlegt mit elektronischer Musik in die Kinos.

Allen Widrigkeiten zum Trotz sammelten die drei bei bis zu minus 30 Grad und mit nassem Equipment jede Menge Videomaterial. In einem ihrer Tutorials zeigt Dennis Vogt, wie die Postproduction mit Adobe Premiere Pro CC auch schon aus dem ewigen Eis möglich war und wie das Team die mehr als 120 Stunden Videomaterial bearbeitet.

Übrigens gibt es Adobe Creative Cloud mit Premiere Pro CC und vielen weiteren Tools, wie After Effects CC und Photoshop CC bis zum 27. August zum Sonderpreis von nur 35,69 €/mtl.

Für die Postproduction haben sich die jungen Filmemacher für Adobe Creative Cloud entschieden: »Wir haben viele Motion Graphics, weshalb uns ein unkomplizierter Workflow zwischen After Effects und Premiere wichtig war«, erklärt Dennis Vogt. Um bei 120 Stunden Videomaterial nicht den Überblick zu verlieren, war es unerlässlich, die Aufnahmen schon auf dem Expeditionsschiff zu sortieren und regelmäßig Proxis mit dem Media Encoder zu rendern. So war unterwegs bereits viel Vorarbeit möglich, um die finalen Schnittarbeiten in Deutschland zu erleichtern und zu verkürzen.

Über die Team-Funktionen von Premiere Pro CC konnte problemlos ein Assistenz-Team als Unterstützung in die Postproduction eingebunden werden, um die Arbeiten am Film noch einmal zu beschleunigen.

Wie ein Workflow für solch große Projekte bei Dennis Vogt aussieht und wie er mit Shortcuts Abläufe optimiert, zeigt dieses Tutorial.

Von der Sichtung des Materials, über das Rendern von Proxis und dem Entfernen von Verwacklungen mit der Verkrümmungsstabilisierung, bis hin zum finalen Look per Lumetri Tab, gibt Dennis den Zuschauern einen tiefen Einblick in seine Arbeit.