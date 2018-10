»Feierabendbier« mit Varicam LT

Panasonic VariCam LT sorgt als Hauptkamera beim Independent-Film »Feierabendbier« für authentische Stimmung. Ben Brummers Regiedebut feierte auf der Berlinale 2018 Premiere und startete am 25. Oktober in den Kinos.

Am 25. Oktober startet das Regiedebut »Feierabendbier« von Ben Brummer in den Kinos. Der Independent-Film handelt von einem Barkeeper im Hipstermilieu, der eine Identitätskrise durchlebt. Gefilmt wurde die düstere Komödie von Kameramann Jakob Wiessner, der sich visuell an 80er Jahre-Filmen wie Barbet Schroeders Drama »Barfly« orientierte. Die Panasonic VariCam LT sorgte dabei beim Dreh für den gewünschten Look.

»Ich hatte zuvor noch nie mit der VariCam LT gedreht, war aber bereits nach dem ersten Test davon überzeugt, dass sie die richtige Kamera für unseren Film ist«, erklärt Kameramann Jakob Wiessner. »Durch überdurchschnittlich viele Nacht- und Außenaufnahmen brauchten wir für »Feierabendbier« eine Kamera, die uns ein gleichbleibend gutes Lichtniveau und eine natürliche Farbwiedergabe bot – auch und gerade unter Einfluss unreiner Lichtquellen, wie beispielsweise Straßenbeleuchtung und vorhandenen Lichtquellen.«

Die VariCam LT basiert auf einem Super 35mm Sensor und bietet zwei native Einstellungen für die Grundempfindlichkeit. Dual Native ISO ermöglicht eine höhere Lichtempfindlichkeit ohne zusätzliches Rauschen und liefert dadurch selbst in schwach beleuchteten Szenen rauscharme Bilder in sehr guter Bildqualität.

Wiessner berichtet: »Bei herkömmlichen Kameras variiert die Bildqualität oft dramatisch. Während helle Szenen klinisch scharf wirken, gibt es bei dunkleren Szenen starkes Rauschen. Mit der VariCam LT konnten wir eine gleichbleibende Bildqualität mit organischer Bildtextur umsetzen, die dem Film seinen authentischen Charakter und einen nostalgischen Charme verleiht.«

Schauplatz von »Feierabendbier« ist eine nicht näher definierte deutsche Großstadt, deren urbanes und zugleich heimisches Flair an die alte Bundesrepublik erinnern soll. »

»Es freut uns sehr, dass unsere VariCam-Reihe immer wieder überzeugt«, sagt Margarita Zoussevitch, Marketing Manager DACH Broadcast & ProAV. »Besonders das Handling in schwierigen Lichtverhältnissen lässt DoPs und Filmemachern in ihrer Kreativität freien Lauf. Unser Ziel ist es, dass Filmemacher in unseren Kameras das richtige Werkzeug finden, um ihre Ideen visuell uneingeschränkt verwirklichen zu können. Der Independent-Film »Feierabendbier« ist ein schönes Beispiel dafür.«