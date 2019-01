Robycam Compact bei »Sportler des Jahres 2018«

Das Seilkamerasystem Robycam Compact war im Einsatz bei der Produktion der Sendung »Sportler des Jahres 2018«.

Vor 20 Jahren übertrug das ZDF die Wahl zum Sportler des Jahres zum ersten Mal. Bei der Produktion der Jubiläumsshow war auch Robycam Compact im Einsatz. Das Seilkamerasystem war im Kurhaus Baden-Baden im Einsatz und flog durch Bénazetsaal.

Robycam Compact ist eine kleinere Version des Seilkamerasystems Robycam 3D. Die Seilkamera ist nur halb so schwer wie eine Robycam und für kleinere Veranstaltungsorte konzipiert. Genau wie der große Bruder bewegt sich die Kamera frei in der Vertikalen und Horizontalen durch den Raum. Das ermöglicht spektakuläre Bilder aus allen Blickwinkeln und Höhen, die so mit keiner anderen Kamera möglich sind, sagt der Hersteller.

Die Winden, über die die Seile gesteuert werden, können leicht in Veranstaltungsorten mit wenig Platz positioniert werden, was die Kamera für den Einsatz im Kurhaus Baden-Baden qualifizierte. Trotzdem produzieren sie genügend Zugkraft, um auch große Flughöhen des Systems zu erreichen. Der kompakte und leichte Dolly mit einem gyrostabilisierten Kamerakopf ermöglicht die Steuerung der Kameraausrichtung sowie der Objektiv-Parameter. Robycam Compact ist sowohl für Festinstallationen als auch in einer mobilen Variante für Multi-Event-Anwendungen verfügbar.

Robycam Systeme werden bei nationalen und internationalen Sportveranstaltungen, Live-Shows und TV-Produktionen eingesetzt. Robycam Germany wurde 2018 gegründet und ist für die Vermietung und den Verkauf sowie den Service der Robycam Systeme verantwortlich. Alle Systeme verfügen über eine DGUV-Zertifizierung (vorher BGV-C1) und entsprechen somit allen wichtigen nationalen- und internationalen Sicherheitsvorschriften.