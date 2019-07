»Apocalypse Now — Final Cut« voll dolbysiert

Francis Ford Coppolas Meisterwerk kehrt in diesem Sommer mit einer ganz besonderen Version zurück ins Kino: neu geschnitten, mit Dolby Atmos und Dolby Vision.

»Apocalypse Now« kam 1979 in die Kinos. Die Produktion dieses Vietnam-Films war eine einzige Katastrophe, viele Bücher und Interviews haben darüber berichtet.

Die fertige Kinoversion aus dem Jahr 1979 fand der Regisseur Francis Ford Coppola stets unbefriedigend: Einerseits wusste er selbst ja noch, was er an zusätzlichem Material hatte — und andererseits hätte er einiges gern auch noch mit einem anderen Twist erzählt. Aber dennoch galt der Film schon damals als epochemachendes Werk — auch alleine schon deshalb, weil man neben Marlon Brando auch Martin Sheen, Robert Duvall, Laurence Fishburne, Dennis Hopper und Harrison Ford sehen konnte.

Vierzig Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung und in seiner ersten Version hat das Publikum nun die Möglichkeit, »Apocalypse Now – Final Cut« zu erleben. Das ist eine überarbeitete Version von Coppolas filmischem Meisterwerk. Die ursprüngliche Kinofassung hatte 153 Minuten, im Jahr 2001 erschien ein Director’s Cut unter dem Titel »Apocalypse Now — Redux« mit 202 Minuten. Nun kommt also der »Final Cut« mit 183 Minuten ins Kino.

Der Regisseur resümiert, dass der Film nun »besser aussieht, als er je ausgesehen hat, und besser klingt, als er je geklungen hat.«

Das liegt aber nicht nur am Schnitt, sondern auch an der kompletten Restaurierung und »Dolbysierung« des Films.

Zum ersten Mal wurde demnach das Originalnegativ gescannt. Über 11 Monate lang wurden 2.700 Stunden aufgewendet, um die 300.173 Einzelbilder des Films zu reinigen und wiederherzustellen.

»Apocalypse Now — Final Cut« wurde zudem in puncto Grading, Rauschunterdrückung und Mastering in 4K aufbereitet und kann nun in Dolby Vision neu zum Leben erweckt werden. Der Ton wurde zudem auch in Dolby Atmos gemischt, um ein wirklich beeindruckendes Klangerlebnis zu bieten, abgerundet durch den Sensual Sound der Meyer Sound Laboratories.

Am vergangenen Montag gab es weltweit sozusagen eine »Peak-Preview« für »Apocalypse Now — Final Cut«. Erst mit einiger Verspätung wird es dann weitere Kinotermine geben. In München wurde dabei die komplett »dolbysierte« Version gezeigt, im Dolby Cinema Kino im Mathäser Kino. Für alle, die nicht ins Kino gehen, steht »Apocalypse Now —Final Cut« ab Ende August 2019 auch auf Blu-ray zur Verfügung.