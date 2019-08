Remote-Production: »Love Island«

NEP Connect wickelt die Reality-Show »Love Island« technisch als Remote-Production für ITV ab.

Im vergangenen Jahr hat NEP das britische Unternehmen SIS Live übernommen und anschließend in NEP Connect umbenannt. Das Unternehmen bietet Connectivity-Dienste, die es ermöglichen, Inhalte für Millionen von Zuschauern weltweit live bereitzustellen. Das Unternehmen verfügt unter anderem über das Glasfasernetz Anylive, das mehr als 220 Zugangspunkte an wichtigen Sportstätten, Unterhaltungskomplexen und anderen Orten betreibt. Kunden wie BBC, ITV, ITN, Sky Sports, SIS, ARC, TRP und Tata nutzen diese Services. Mit NEP Connect kann NEP eine Vielzahl von Managed Services anbieten.

Diese Services nutzte nun ITV für die Reality-Dating-Show »Love Island«. In Deutschland gibt es einen Ableger davon im Programm von RTL2.

NEP Connect stellte für den britischen Sender ITV bei »Love Island« eine maßgeschneiderte Produktionslösung und umfassende Glasfaserkonnektivität bereit.

»Love Island« läuft während der Staffel täglich auf ITV2. Produziert wird die Sendung in einer Villa auf Mallorca, der Großteil des Redaktionsteams von ITV Studios Entertainment sitzt aber nicht vor Ort, sondern in London.

Die in Großbritannien schon zum fünften Mal aufgelegte Staffel sollte größer und besser als je zuvor umgesetzt werden. NEP Connect lieferte hierfür die komplette Konnektivität für die Produktion über das Anylive-Glasfasernetz des Unternehmens.

NEP UK, im gleichen Unternehmensverbund wie NEP Connect organisiert, setzte die Produktionslösungen vor Ort auf Mallorca und teilweise in Großbritannien um. NEP Connect stellte die 24/7-Konnektivität sicher. So wurde etwa eine 1-Gbps-Glasfaserverbindung zwischen Mallorca und Großbritannien als Teil des Anylive-Netzwerks umgesetzt. Darüber versorgte NEP Connect das Produktionsteam von ITV mit allen benötigten Talkback-, Video- und Internet-Diensten.

Dank der robusten Glasfaserkonnektivität von NEP Connect konnten die Produktionsabläufe der fünften Staffel auf Mallorca verbessert werden — unter anderem dadurch, dass das Londoner Redaktionsteam von ITV Studios Entertainment jederzeit sofortigen Zugriff hatte. Das Material aus der Villa auf Mallorca konnte in Echtzeit sofort in London betrachtet, gesichtet, kontrolliert, abgesegnet und freigegeben werden — über eine Entfernung von rund 1.500 km. Produziert wurden aus dem Material letztlich 57 Episoden à 60 Minuten.

Steve Kruger, Head of Technology bei ITV Studios Entertainment: »Love Island ist nach wie vor eine unserer Flaggschiffproduktionen jedes Jahres bei ITV, und in diesem Sommer haben wir erstmals die 6-Millionen-Zuschauer-Marke überschritten (…). Die 24/7-Konnektivität über die Anylive-Glasfaserverbindungen von NEP ermöglichte uns mehr Flexibilität. Wir konnten unsere UK-Live-Übertragungsanforderungen erfüllen und es war möglich, den ITV-Hub und internationale Versionen der Shows täglich zu beliefern.«

»Love Island« ist laut ITV die meistgesehene Sendung aller Kanäle in Großbritannien, wenn man Zuschauer im Alter zwischen 16 und 34 im Verlauf eines Jahres zugrunde legt. Die große Popularität der Show in UK hat dazu geführt, dass sie in insgesamt 13 Ländern, darunter auch in Australien und den USA, übernommen wurden.