Animago 2019: Awards verliehen

Die Preise des CGI-Wettbewerbs Animago 2019 wurden in München verliehen.

Die Preise der Animago Awards in zehn Kategorien wurden in München verliehen. Rund 500 Gäste fanden sich laut Veranstalter in der Alten Kongresshalle ein, um den Preisträgern zu applaudieren, die beim 23. Wettbewerb siegreich waren. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Experten aus den Bereichen VFX, Film, Postproduktion, Werbung sowie Wissenschaft und Lehre bewertete die rund 1.100 Beiträge aus 62 Ländern.

Die Preisträger der zehn Kategorien sind:

Bester Kurzfilm: »The Pig on the Hill« – Jamy Wheless, John Helms

Lightstream Animation Studios (USA), Crater Studio (Serbien)



Beste In-Game-Graphics: »Shadow of the Tomb Raider«

Eidos Montréal, Crystal Dynamics, Square Enix (Canada/USA)



Beste Werbe-Produktion: »Christmas Doesn’t Need Much. Only Love.«

Glassworks Amsterdam für Penny Markt





Kompletter Spot: »Christmas Doesn’t Need Much. Only Love.«



Beste Nachwuchs-Produktion: »The Ostrich Politic« – Mohammad Houhou

Gobelins, l’école de l’image





Trailer: »The Ostrich Politic«



Beste Visual Effects: »Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald«

VFX by Rodeo FX (Canada) für Warner Bros









Bester Charakter: »Sous la glace« – Milan Baulard, Ismaïl Berrahma, Flore Dupont, Laurie Estampes, Quentin Nory, Hugo Potin

École des Nouvelles Images

Bestes Still: »Subarctic Great Horned Owl: look into the depths« —

Yuriy Dulich (Ukraine)

Beste Game Cinematic: »Metro Exodus: Artyom’s Nightmare« – Tomek Suwalski (Polen)

Platige Image für Deep Silver









Bestes Motion Design: »Hurlevent« – Frédéric Doazan

Jury’s Prize: »The Beauty« – Pascal Schelbli (Deutschland)

Filmakademie Baden-Württemberg