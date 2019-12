Riedel: Winterthurer Musikfestwochen

Bei den 44. Winterthurer Musikfestwochen unterstützte Kommunikations-Technik von Riedel die Abstimmung hinter den Kulissen.

12 Tage, 5 Bühnen, über 70 Acts und 1.000 Ehrenamtliche, alles versammelt im Herzen der Altstadt von Winterthur: das waren die 44. Winterthurer Musikfestwochen. Mit internationalen Newcomern, Schweizer Musik, Nachwuchsförderung und einem spannenden Rahmenprogramm wurde im vergangenen August 2019 dieses Musikfestival veranstaltet. Für die Riedel Communications Switzerland AG wurde dieses einzigartige Event zum bisher größten Engagement in der Eidgenossenschaft. Riedel ist seit sieben Jahren enger Partner der renommierten Veranstaltung.

Riedel stellte dieses Jahr erneut die funkbasierte Kommunikations-Infrastruktur mit 110 digitalen Funkgeräten und sieben Funkgruppen für Organisation, Ordnungs- und Sanitätsdienst sowie Versorgung und Reinigung zur Verfügung. Aufgrund der speziellen und herausfordernden Infrastruktur der Altstadt wurde die optimale Funkabdeckung sogar durch einen Repeater am Glockenturm der Stadtkirche gewährleistet.

Erstmalig kamen zudem 15 Beltpacks des preisgekrönten Drahtlos-Intercom-Systems Bolero sowie drei MediorNet Modular Frames vor Ort dazu. Die Nodes vernetzten FoH (Front of House), Bühne und Sidestage. Dank der Reichweite der Bolero-Beltpacks konnte Riedel mit nur vier Antennen das gesamte Festival-Areal abdecken, also die komplette Winterthurer Altstadt.

»Die Musikfestwochen wachsen und haben eine neue Dimension erreicht«, so Sandra Smolcic, Co-Geschäftsführerin der Winterthurer Musikfestwochen. »Da ist es essenziell, dass wir als Verein mit Riedel Switzerland einen erfahrenen und zuverlässigen Partner an unserer Seite haben. Es ist die perfekte Win-Win-Situation: Wir erhalten ein erstklassiges und maßgeschneidertes Kommunikations-Backbone, während Riedel Switzerland die enge Zusammenarbeit nutzt, um mit uns neue Konzepte und Lösungen zu implementieren. Kundennähe und optimaler Service sind durch nichts zu ersetzen.«

»Die Musikfestwochen in Winterthur liegen uns ganz besonders am Herzen – ein tolles spartenübergreifendes Festival, das mit viel Herzblut und Eigeninitiative auf die Beine gestellt wird«, so Roger Hess, General Manager Riedel Switzerland. »Das traditionsreiche Musikfestival wächst stetig und verliert dabei nichts von seinem einzigartigen Charme. Zugleich werden Ansprüche und Herausforderungen an Organisatoren und Infrastruktur von Jahr zu Jahr größer. In diesem Sinne ist das Festival ein wunderbares Beispiel für die Skalierbarkeit und Flexibilität unserer Lösungen.«