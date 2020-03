»Spides« in DaVinci Resolve Studio postproduziert

DaVinci Resolve Studio war für Schnitt, Grading und Finishing der Science-Fiction-Serie »Spides« im Einsatz.

Der in Kooperation von Don’t Panic Productions, Katapult Filmproduktion, Red Sun Films und Baby Giant Hollyberg entstandene achtteilige Alien-Invasions-Thriller wird international auf SYFY ausgestrahlt.

Die Postproduktion verantwortete die Potsdamer Kreativschmiede Baby Giant Hollyberg, die neben dem Online- und Offline-Schnitt auch das VFX-Compositing für die Serie in DaVinci Resolve Studio bewerkstelligte (Test DaVinci Resolve).

»Das Setup war eher ungewöhnlich, passte aber perfekt zur Art des Projekts«, so Heiko Nemmert, Geschäftsführer von Baby Giant. »VFX sind meistens jene Elemente, die auch ganz am Ende noch angepasst und mit dem letzten Schliff versehen werden müssen. Eine so VFX-lastige Serie hausintern zu schneiden, sicherte uns daher in der Postproduktion ein hohes Maß an Flexibilität.«

Supervisor Nico Ostermann kannte DaVinci Resolve Studio bereits von privaten Projekten. »Mit DaVinci Resolve Studio als Schnittplattform konnte das Team die verschiedenen Ebenen in der Timeline nutzen, um sich einen Überblick über Shots mit und ohne VFX zu verschaffen. Auf diese Weise konnten unsere Editoren sehen, ob noch mehr daran zu tun war«, erklärt Ostermann.

»Wir haben früher mit anderen NLEs gearbeitet. Demnach mussten wir uns natürlich erst mal an die neue UI gewöhnen und uns von einem eher sequenziellen Workflow wegbewegen«, so Ostermann weiter. »Es wurde aber schnell klar, dass die neue Software in Sachen Schnelligkeit und Zusammenarbeit enorme Vorteile bringt. Der Produzent und der Regisseur waren während der gesamten Postproduktion involviert. Dank Resolves intuitiver Natur lief der gesamte Prozess jedoch wie am Schnürchen.«

Ostermann erzählt weiter, dass die Kollaborationsfunktionen in DaVinci Resolve Studio es dem Hamburger Unternehmen Digital Straik ermöglichten, am Grading zu arbeiten, während das Potsdamer Team parallel seine Aufgaben erledigte.

»Wir mussten uns nicht damit aufhalten, ob bei der Arbeit zwischen den Teams kleine Details verloren gehen. Wir konnten einfach auf die Timeline vertrauen und unserer Arbeit nachgehen«, merkt Ostermann an.

»Was das DI von “Spides” betrifft, wollten wir einen sehr dunklen, atmosphärischen Look. Auch wenn die Serie im heutigen Berlin spielt, war es dem Producer und dem Regisseur ein Anliegen, von der gängigen Ästhetik der Stadt abzurücken. Stattdessen verpassten wir dem Thriller farbmäßig einen alienhaften, schwummrigen Look. Mit Resolve konnten wir einzelne Folgen zum Grading geben, auch wenn die Arbeit an den VFX-Shots noch nicht abgeschlossen war. Zurück bei Baby Giant ließ sich das Grading dann einfach in die finale Version kopieren.«

Die Postproduktion für »Spides« dauerte 18 Monate. Ostermann schreibt den glatten Ablauf DaVinci Resolve Studio zu. »Die Möglichkeit, ohne Rendern zwischen Grading und Schnitt hin- und herzuspringen, hat uns enorm dabei geholfen, die Deadline einzuhalten. Und das, obwohl wir es mit einem so komplexen und vielschichtigen Projekt zu tun hatten, bei dem es so viele Aufgaben zu bewerkstelligen galt.«

»SPIDES«

Die Serie »Spides« spielt in Berlin und handelt von Nora, gespielt von der aus »Game of Thrones« bekannten Rosabell Laurenti Sellers, die aus dem Koma erwacht und nach Einnahme einer mysteriösen Droge keine Erinnerungen mehr an ihre Vergangenheit hat. Langsam kommt sie dem Rätsel um eine Verschwörung auf die Spur, laut der Aliens Menschen eine synthetische Droge verabreichen, um deren Körper zu besetzen.