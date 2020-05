Filmtipps für das 35. Dokfest München 2020 – dieses Mal online

Als Mitte März klar war, dass ein Festival Anfang Mai wegen der Corona-Krise nicht stattfinden kann, gab es für die Veranstalter die Möglichkeit, das Dokfest abzusagen oder eine Online-Version auf die Beine zustellen. Zu diesem Zeitpunkt war ein großer Teil der organisatorischen Arbeit schon geleistet, und nachdem auch die Geldgeber eine Onlineversion des Festivals favorisierten, war die Entscheidung klar. Das Online-Experiment findet nun in etwas reduzierter Form statt, denn ungefähr 25% der Filmeinreicher haben – aus welchen Gründen auch immer – ihre Filme zurückgezogen.

Die Filme können (bis auf wenige zeitlich beschränkte Ausnahmen) von Donnerstag, dem 7. Mai bis zum 24. Mai online geschaut werden. Interessenten müssen sich mit einer E-Mailadresse auf der Seite des Dokfest München anmelden. Die Filme sind nur in Deutschland verfügbar, einige auch nur für eine vom Rechteinhaber definierte Anzahl von Zuschauern. Nach dem ersten Start des Films kann jeder Zuschauer den Livestream des Films unterbrechen und innerhalb von 24 Stunden zu Ende sehen. Ein Herunterladen des Films ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Ein Wasserzeichen macht eine illegale Weiterverbreitung nachvollziehbar. Die Tickets kosten pro Film 4,50 Euro – und mit einer Kinospende 5,50 Euro. Bezahlt wird über Paypal oder mit Kreditkarte. Eine Festivalkarte für 50,-€ berechtigt zum Anschauen aller Filme.

Das 35. Dokfest München in Zahlen (2019 in Klammern):

121 Filme (159)

42 Länder (51)

21 Weltpremieren (30)

69 Deutschlandpremieren (79)

14 Wettbewerbe und Preise (15)

0 Spielorte in München (20)

87 Filmgespräche (71)

?? erhoffte Besucher (52.000)

Trends 2020

Der Doku-Kameramann Hans-Albrecht Lusznat hat einige Filme schon gesehen und gibt hier seine ganz persönlichen Tipps ab. Weil es dieses Jahr sehr wenig Vorlauf gab, konnte er auch nur wenige Filme vorab sehen und eine Auswahl treffen. Er betont: »Diese Auswahl ist recht zufällig und mit 20 Filmen nicht unbedingt repräsentativ.«

In den Filmen, die er vorab sehen konnte, konnte er aber dennoch einige Trends erkennen:

»Kein Kommentar: Keiner der hier vorgestellten Filme verwendet einen Kommentar. Kommentar ist suspekt, vor allem im Dokumentarfilm und für die Festivalteilnahme ist er ein ungeschriebenes Ausschluss Kriterium. Warum ist das so? Kommentare behaupten und unterstellen den Bildern Dinge, die sich der Autor denkt. Mit dem primitiven Mittel des gesprochenen Worts drängt der Filmemacher die Zuschauer in eine bestimmte Richtung und spart sich die Arbeit, seine Informationen bildlich zu belegen. Kommentar ist ein beliebtes Stilmittel des Fernsehens, wo auch das Offensichtliche kommentiert werden muss. Dokumentarfilm ohne Kommentar bedeutet jedoch leider nicht, dass der Dokumentarfilm wahrhaftiger geworden ist. Die Dokumentarfilmer sind heute nur raffinierter im Umgang mit ihren Mitteln. Das Bild ist für den Zuschauer längst nicht mehr ein visuelles Ersterlebnis mit Individualerfahrung. Film und Fernsehen haben Bilderwelten erschaffen, die im kollektiven Gedächtnis unabhängig von einzelnen Filmen existieren und gemeinsamen Stimmungslagen zugeordnet werden können. Man kann sich das wie Memory Kärtchen vorstellen, bei denen Bilder bestimmte Themen symbolisch darstellen. In manchen Filmen werden jetzt diese Symbolbilder aufgerufen, um bestimmte Themen abzuhandeln. Inzwischen sind in manchen Filmen die Bilder selbst zum Kommentar geworden.

Die Kameraarbeit findet allgemein auf hohem Niveau statt, und das Beherrschen einer Bildsprache ist eine Allgemeinkompetenz der jungen Generation. Es gibt mehrere Filmpassagen im Nebel (Vivos / Uta) und sehr oft eine mit der Wasserwaage austarierte Perspektive, wie in der Architektur-Fotografie und deutlich beeinflusst von der Düsseldorfer Photoschule. Schattentheater wie von Lotte Reiniger ist eines der neueren Mittel neben Animation, um schwierigen Themen zu Leibe zu rücken (Paris – kein Tag ohne Dich / Halb Traum). Manchmal müssen die Mittel nicht aufwändig sein, und eine nur auf den Kopf gestellte Autofahrt in Paris (Paris – kein Tag ohne Dich) versetzt einen augenblicklich in die verrückte Situation der Protagonistin.

China ist unausgesprochen das Land des Dokfests 2020, ob sie nun die Einwohner von Hongkong unter Kontrolle bringen wollen (Hongkong Moments), in Afrika aktiv sind (Days of Cannibalism), einen Tunnel in Georgien bauen (A Tunnel), eine Minderheit umsiedeln (Qiang’s Journey), oder als Künstler am Alltag leiden (Halb Traum): kein Land ist so vielfältig in dieser Auswahl vertreten.



