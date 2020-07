»Studio 14« – die Dachlounge beim RBB ist eröffnet

FLYING EYE konzipierte und realisierte »Studio 14 – die RBB Dachlounge« in Berlin.

Die Dachlounge im 14. Stock des RBB-Fernsehzentrums an der Masurenallee in Berlin wurde erstmals im Sommer 2017 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der »Hörfunkwelle Radio Eins« für kleinere Veranstaltungen und Übertragungen genutzt. Nach großem Erfolg dieser Veranstaltungen beschloss der RBB, aus dem temporären Pop-up eine permanente Einrichtung für den gesamten Sender zu machen und eine außergewöhnliche Kombination aus Cross-Media-Studio, Restaurant, Bar und Eventlocation mit spektakulärem Blick über Berlin zu schaffen.

Mit Konzept, Planung und Umsetzung des neuen Studiobereichs wurde die Managementberatung FLYING EYE beauftragt. Die Basis des Cross-Media-Studios ist eine Anlage mit vielfältigen Schnittstellen für Studiolicht, Beschallung und Bildübertragung. Diese ermöglicht kleinere Veranstaltungen, wie Gespräche oder Lesungen, mit Hilfe einer Mediensteuerung von nur einem Mitarbeiter durchführen zu können. Auch größere Events wie z. B. Live-Konzerte sind möglich und können für lineare oder auch nicht-lineare Verbreitungsplattformen produziert werden.

An zentraler Stelle in Studio 14 laufen alle Anschlusspunkte zusammen, sie verbindet die Dachlounge mit dem zentralen Geräteraum im Fernsehen. Von hier aus können Verbindungen zu allen Bereichen des Hauses geschaltet werden, so auch eine Direktverbindung zum Hörfunkschaltraum im Haus des Rundfunks des RBB.

Die Signalübertragung erfolgt grundsätzlich digital auf IP-Basis, wobei Audiosignale mittels Dante-Protokoll sowie Video mit einer JPEG-2000-Komprimierung und 4K/60fps-4:4:4-Auflösung als HDR-Streaming übertragen werden.

»Wir freuen uns sehr über unser neues “Studio 14 – die RBB Dachlounge”. Jede redaktionelle Idee ist jetzt technisch prinzipiell realisierbar. Egal ob Fernsehen oder Hörfunk, egal ob Filmvorführung vor Publikum mit anschließendem Filmgespräch, Hörspiel-Veranstaltungen, Präsentationsveranstaltungen, Live-Konzerte, Gesprächsrunden mit oder ohne Publikum – das neue Studio 14 ermöglicht unterschiedlichste Formate in unterschiedlichster Form zu übertragen. Und durch die Verschmelzung des Studios mit Bar und Restaurant konnten wir die RBB Dachlounge nun auch der Öffentlichkeit zugänglich machen«, fasst Wolfgang Hanke, Abteilungsleiter Medienbetrieb und Mobilität des RBB die vielseitigen neuen Möglichkeiten zusammen. Den Anfang machte »RBB 88.8« mit seiner Morning Show, weitere RBB Regelformate wie z. B. »Thadeusz und die Beobachter« werden folgen.

»Wir danken dem RBB für das in uns gesetzte Vertrauen sowie die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen und wünschen dem Studio 14 viel Erfolg bei allen künftigen Produktionen und Events über den Dächern von Berlin«, resümiert Stoffer Geiling, Projektmanager von FLYING EYE.