LTN: Parteitag der Demokraten in USA

Die US-Demokraten setzten bei ihrem Nationalkongress in Milwaukee LTN Global als Produktionspartner ein, um die Feeds der Zuschauer zu einem dynamischen Live-Video-Erlebnis zu kombinieren.

Auf dem Nationalkongress der Demokratischen Partei in den USA nominierten die Delegierten offiziell Joe Biden und Kamala Harris als Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten im Jahr 2020. In diesem Jahr gab es keine Halle voller persönlich anwesender Delegierter, sondern es wurde ein Live-Video-Event veranstaltet.

Hinter den Kulissen war dabei wesentlich: Die Live Video Cloud (LVC) von LTN. Sie ermöglichte es, eine Vielzahl von Live-Streams von Teilnehmern aus dem ganzen Land aufzunehmen, bevor sie auf große LED-Bühnenbildschirme und in die On-Air-Produktion für Kanäle wie Social Media verteilt wurden. LVC ist eine Live Video Cloud, die auf Technologie von Make.TV basiert. LTN hatte Make.TV und deren Live Video Cloud im Herbst 2019 übernommen (Meldung). Jetzt verhalf die Technik den Demokraten dazu, ihre virtuelle Veranstaltung dynamisch und ansprechend zu gestalten.

»Die Technologie von LTN Global ermöglichte es uns, die Reaktionen des Publikums einzubeziehen, obwohl wir nicht in der Lage waren, uns persönlich zu versammeln«, sagte Andrew Binns, Chief Operating Officer des Komitees des Demokratischen Nationalkonvents 2020. »Durch den Einsatz der virtuellen Produktion konnten wir live mit vielen Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht nie persönlich zum Konvent gekommen wären. Wir waren in der Lage, so viele Menschen im ganzen Land in ein bahnbrechendes, historisches Ereignis einzubeziehen.«

LVC stellte dem DNC unbegrenzte Möglichkeiten für Akquisition, Routing und Distribution von Live-Video zur Verfügung. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der Cloud ermöglichte LVC eine nahtlose Kombination von Remote-Moderatoren und -Zuschauern und konnte so den Eindruck einer Live-Veranstaltung vermittelten.

»Unter für alle schwierigen Bedingungen ermöglichte LTN es den Demokraten, ihren Kongress den Interessengruppen, Teilnehmern und Zuhörern stärker als je zuvor näher zu bringen«, sagt Malik Khan, LTN Executive Chairman und Mitbegründer.« Mit den Cloud-basierten Lösungen von LTN hat der DNC eine Blaupause für die Zukunft von Veranstaltungen unabhängig von Format, Thema oder geografischem Standort geschaffen.