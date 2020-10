Urban Styles mit der PCC 6K

Filmemacher Max Mesch drehte für die Sportswear-Marke Barboza eine Social-Media-Kampagne, deren Inhalte im Hoch- und Querformat funktionieren sollten. Dabei nutzte er die Pocket Cinema Camera 6K von Blackmagic.

»Barboza hat eine sehr klare, minimalistische Ästhetik, und das beeinflusste unsere Produktion auf allen Ebenen«, erklärt Max Mesch. »Von der Tatsache, dass wir Inhalte benötigten, die sowohl im Quer- wie auch im Hochformat für soziale Plattformen funktionieren sollten, bis hin zum Styling und der Beleuchtung des Shootings — und auch auf einer absolut praktischen Ebene, weil wir im Lockdown mit einem minimalen Team arbeiteten.«

Die Kampagne wurde mit einer Pocket Cinema Camera 6K aufgenommen, die in einem Cage im Zusammenspiel mit V-Mount-Akku und Mattebox untergebracht war. Dadurch erhielt Mesch eine einfache, tragbare Lösung, mit der er sehr mobil war. »Ich fand es toll, dass ich den ganzen Tag lang im Run-and-Gun-Stil drehen und wirklich in die Szenen eintauchen konnte, ohne pausieren zu müssen, um meinen Rücken zu schonen«, erklärt Max Mesch. »Wir wählten verschiedene Objektive, meist ein Canon 24 mm 1,4 für die Nahaufnahmen und ein Sigma 50 mm 1,4 für die Detailaufnahmen.«

Bei den Aufnahmen wurde die Sportkleidung in verschiedenen urbanen Umgebungen positioniert, wobei die Beleuchtung und die Blickwinkel sehr dynamisch wirkten.

Max Mesch richtete in einem Lagerhaus drei verschiedene Licht-Settings mit schwarzem, braunem und weißem Hintergrund für Porträtaufnahmen der Models ein. Diese wurden mit Aufnahmen einer Tänzerin kombiniert, die in einer U-Bahn-Station gefilmt wurde, wo der Filmemacher die vorhandene Neonbeleuchtung für eine zusätzliche Dimension nutzte.

»Ich war anfangs etwas besorgt, dass die U-Bahn-Station etwas zu dunkel sein könnte, aber unsere Tests bei ISO 1.600 lieferten die Resultate, die ich erhofft hatte», fährt Max Mesch fort. »Ich habe die U-Bahn-Sequenz in 6K Raw aufgenommen, da ich zusätzliche Tiefe und Details in den Haaren des Tänzers haben wollte, während er sich bei der Aufnahmen bewegte.«

Das Grading der Kampagne realisierte Max Mesch mit DaVinci Resolve Studio, wobei eine Arri LUT verwendet wurde, um einen dunklen, sehr filmischen Look zu erzeugen.

»Die Arbeit in einem so minimalistischen Stil hat sich für dieses Projekt wirklich ausgezahlt«, bilanziert Mesch. »Die Umgebungen, die wir geschaffen haben, ermöglichten es den Schauspielern, sich vor der Kamera genau so zu bewegen und zu tanzen, wie ich es mir zu Beginn unserer Planung vorgestellt hatte, und ich liebe das Endergebnis wirklich sehr.«