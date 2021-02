Plazamedia setzt Sportmesse Ispo online in Szene

Die internationale Sport- und Outdoor-Messe Ispo konnte in diesem Jahr natürlich nur online stattfinden. Die Messe München holte dafür Plazamedia ins Boot.

Erstmals musste die Sport- und Outdoor-Messe Ispo ohne Präsenz-Publikum stattfinden und wurde deshalb rein virtuell als »Ispo Munich Online 2021« veranstaltet. Statt wie in früheren Jahren in den Münchener Messehallen, fand die Ispo also in Ismaning statt, im Studio von Sport1. Plazamedia erbrachte dafür umfangreiche Produktionsdienstleistungen.

Vom 1. bis 5. Februar 2021 wurde die rein digitale Messe durchgeführt. Sie gab sich das Motto »Sport is stronger« und präsentierte unter diesem Dach Produktneuheiten, Markttrends und Networking. Insgesamt besuchten 31.574 Teilnehmer aus 110 Nationen die digitalen Plattformen der Messe. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Ispo noch als Präsenzveranstaltung stattfinden können, damals kamen im Januar 2.850 Aussteller und rund 80.000 Besucher nach München.

Plazamedia und Sport1 gehören zur Sport1 Medien AG und setzten die »Ispo Munich Online« mit umfangreichen Dienstleistungen in den Bereichen Studio- und Innenproduktion sowie Media Services und On-Air Graphics in Szene. Produziert wurde ein Konferenzprogramm mit über 80 Vorträgen und Podiumsdiskussionen sowie über 100 Workshops zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie Digitalisierung und Kreativität, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Im Sport1-Studio in Ismaning wurde ein speziell für die Messe gebrandetes Studioset aufgebaut. Die Umsetzung der fünftägigen Veranstaltung beinhaltete auch die Bereitstellung einer HD-Regie, Streaming- und Schalten-Technik, sowie die Erstellung von Grafiken wie Bauchbinden oder Tafeln. Täglich wurden während der »Ispo Munich Online« im Schnitt mehr als zehn Stunden Programm produziert, das live – mit bis zu vier parallel laufenden Streams – und on-demand zur Verfügung stand.

In der unten eingefügten Bildgalerie kann man etliches des konkret verwendeten Equipments sehen. So wurden im Studio etwa überwiegend PTZ-Kameras von Panasonic eingesetzt. Aber auch Handheld-Kameras waren in Aktion. Man sieht aber auch weitere Impressionen aus der HD-Regie und dem Studio, sowie Eindrücke der grafischen und gestalterischen Aspekte der einzelnen Produktionen.

Bildergalerie zur »Ispo Munich Online 2021« bei Plazamedia.

Ausgewählte Public Streams aus dem Programm der »Ispo Munich Online 2021« — unter anderem mit Kletter-Superstar Adam Ondra, den Outdoor-Filmen der European Outdoor Film Tour (EOFT) und des Freeride Filmfestivals, Fitness-Sessions von Blackroll und Peloton — wurden zudem live auf dem YouTube-Channel von Sport1 angeboten und sind dort weiterhin auch noch on-demand verfügbar.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia resümiert: »Die Umsetzung der ‚Ispo Munich Online‘-Premiere (…) ist ein weiteres Erfolgsbeispiel dafür, wie wir unsere Kunden und ihre Events an unserem Produktionsstandort aufmerksamkeitsstark auf allen medialen Plattformen in Szene setzen können — von Ismaning aus in die ganze Welt. Gerade in diesen pandemie-geprägten Zeiten, die wie ein Katalysator mit Blick auf die großen Branchentrends wirken, profitieren wir durch unsere innovative Produktions-Infrastruktur und unser hochkompetentes Team.«