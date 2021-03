Arri Alexa Mini feiert Premiere beim CL-Spiel Bayern – Rom

Die Filmkamera Arri Alexa Mini war beim Champions-League-Fußballspiel FC Bayern gegen Lazio Rom im Einsatz.

Die Arri Alexa Mini feierte in diesem Spiel ihre Live-Premiere bei einem Fußballspiel. Die Kamera war auf ein Trinity-Stabilisierungssystem montiert und lieferte ihre Bilder per Wireless-System in den Ü-Wagen von TV SKYLINE, wo sie in die Produktion des Spiels einflossen. TV Skyline produzierte das Spiel in München in HD und UHD HDR.

Die Alexa Mini ist eines der Zugpferde aus dem Hause Arri, die Kamera des Münchner Herstellers ist sehr beliebt, sie war und ist in unzähligen Spielfilmen im Einsatz. Zunehmend wird sie aber auch in TV-Produktionen eingesetzt (Beispiel).

Das Trinity-Stabilisierungssystem (Info) wiederum ist die Weiterentwicklung eines Steadicam-Systems, mit dem man noch mehr Bewegungsspielraum in alle Richtungen bei maximaler Stabilität erreicht. Das in diesem Beispiel verwendete Setup wurde explizit für diesen Einsatz in der Allianz Arena konzipiert und zusammengestellt.

Johannes Demmel, Produktionsleiter bei Sky Sport, betonte schon vor dem Spiel: »Durch den Einsatz des Arri-Systems möchten wir den Sky-Zuschauern eine absolute Innovation bieten, eine optische Bereicherung zum üblichen Feed, sowie neue Blickwinkel. Obwohl ihr weitere 27 klassische Broadcast-Kameras der UHD/HDR-Produktion gegenüberstehen, wird sich die Arri Alexa Mini vom generellen Look einer Fußballübertragung abheben. Wir erwarten uns cineastische Momente und das Eintauchen in das vertraute Erscheinungsbild von Hollywood-Filmen. Das Arri Trinity System wird dem Kamera Operator zudem einen größeren Bewegungsradius und neue Blickwinkel am Spielfeldrand ermöglichen.«

Um die Kamera in München fit zu machen für die Drahtlosübertragung, adaptierte HDwireless ein Drahtlossystem für die kompakte Kamera. Es basierte auf einem Vislink-System, das ein sehr geringes Delay aufweist.

Patrick Nussbaum erläutert, dass für die Kamera eine spezielle Signalwege-Applikation notwendig war, um die Kamerasignale in UHD zum TV SKYLINE Ü-Wagen übertragen zu können.

Für die Telemetrie installierte HDwireless ein eigenes Mesh-Netzwerk, über das sich die Kamera fernsteuern ließ. Ein dritte Funkstrecke sorgte dafür, dass der Kamera-Operator auch über ein Rotlicht verfügte.

Um möglichst flexibel arbeiten zu können, war die Alexa Mini mit einem Canon CN7x17-Objektiv (17 – 120 mm) ausgerüstet. So konnte der Camera-Operator Leon Moralic wie gewohnt arbeiten.

Zum Trinity-Setup sagt er: »Für mich ist das Arri-Trinity-System die bedeutendste Weiterentwicklung seit Erfindung der Steadicam. Es gibt mir als Operator völlig neue Möglichkeiten in Sachen Perspektive und Bewegung und dank der elektronischen Stabilisierung gleichzeitig die Freiheit, mich ganz auf das Bild zu konzentrieren. Das Trinity-Stabilisierungssystem und die Alexa Mini, welche bei großartigen Filmproduktionen wie ‚1917‘ zum Einsatz kamen, zusammen mit Sky und Arri in die High-End-Sportproduktion zu führen, ist für mich als Steadicam-Operator und Kameramann eine große Ehre.«

Curt Schaller, Arri-Produktmanager und Entwickler des Trinity Systems, ergänzt: »Der Einsatz des Arri Trinity Kamerastabilisierungssystems während eines Fußballspieles eröffnet ganz neue Blickwinkel auf die Sportler, eine neue Interaktion mit dem Stadion und ein dynamischeres Erleben des gesamten Spiels. Die extreme Beweglichkeit des Trinity-Systems bringt die Kamera tiefer in das Geschehen und näher an die Action. In Kombination mit dem berühmten Cine-Look der Arri Alexa Mini Kameras wird Fußball zu einem einmaligen Erlebnis auf einem großen Fernseher.«

Anzeigen: Dienstleister





















Keine Infos mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: