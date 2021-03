Bundesliga: neue Technologien und Produkte

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das gilt auch für Sportcast, die DFL-Tochter, die für die Produktion der Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga verantwortlich ist. Das Produktionsunternehmen arbeitet nämlich kontinuierlich daran, bessere und perspektivisch andere Bilder aus den Stadien zu liefern – und dabei möglichst effizient zu arbeiten.

All das gelingt natürlich nicht, wenn man nur bis zum Tellerrand blickt, stattdessen gilt es zu erkunden, welche neuen Technologien für die Fußballproduktion interessant sein könnten. In der Pandemie, die auch die Sportproduktion vor neue Herausforderungen stellte, ist das wichtiger denn je. Dieser Artikel beschäftigt sich mit den jüngsten Produktionsneuheiten der Bundesliga.

Railcam

Das Railcam-System ermöglicht eine neue Kameraperspektive, die beispielsweise die Bilder einer Steadicam auf Höhe des 16-m-Raums ersetzen kann. Sportcast testete das System im vergangenen Jahr in Kooperation mit dem Ü-Wagen-Dienstleister TVN und Blackcam, einem Anbieter für ferngesteuerte Kamerasysteme (Kurzmeldung).

Beim Test wurde entlang der Seitenlinie zwischen Spielfeld und Werbebande ein Schienensystem von 30 m Länge aufgebaut. Die Schienenbahn führte von der Coaching-Zone bis zur Eckfahne. Der insgesamt circa 80 cm hohe Aufbau bestand aus dem Kamerasystem B40 Dolly von Blackcam, ausgerüstet mit einem Arri SRH-3 Remote-Head und einer Sony HDC-P 50 UHD-Kamera.

Die Railcam verfolgt die Aktionen der Spieler parallel auf Schienen, die entlang der Seitenlinie verlaufen. Dabei ist es dem System möglich, auf eine Geschwindigkeit von bis zu 5 m/s zu beschleunigen. »Diese zusätzliche Perspektive macht die Dynamik von schnellen Spielzügen, wie zum Beispiel Flankenläufen, in den Übertragungen auf neue Art und Weise erlebbar«, erläutert Alexander Günther, Geschäftsführer, Sportcast.







Die Railcam liefert dabei eine Perspektive von knapp oberhalb der Grasnarbe. Per Funkstrecke werden diese Bilder in UHD-Qualität übertragen und dann in die Produktion des Basissignals übernommen. »Wir sind mit den Live-Tests sehr zufrieden«, bilanziert Alexander Günther. »Die Railcam ermöglicht untersichtige Aufnahmen, gegenläufige Kamerafahrten sowie dynamische Bilder durch das parallele Mitfahren mit den Spielern.«

So könne der Zuschauer das Spielgeschehen vielschichtig miterleben, findet Günther, selbst bei Spielszenen, die sich weiter weg auf der gegenüberliegenden Seite abspielten.

Bedient wird die Railcam durch zwei Operatoren, die unmittelbar hinter der Bande neben den Schienen sitzen. Dort können sie das Spielgeschehen genau mitverfolgen. Ein Operator lenkt die Bewegungen der Kamera (Schwenken und Neigen, Aus- und Einzoomen), ein zweiter Operator steuert die Fahrt des Dollys auf der Schiene.

Wird die Railcam also schon bald fester Bestandteil bei Bundesliga-Produktionen?

Alexander Günther erläutert: »Wir arbeiten kontinuierlich an einer Weiterentwicklung der Worldfeed-Produktion. Dazu zählt auch die Integration von Spezialkameras. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist die Eckfahnenkamera, die wir zum ersten Mal im Rahmen der SportsInnovation 2018 getestet haben und die in der aktuellen Saison regelmäßig bei ausgewählten Spielen im Einsatz ist.«

»Ähnlich verhält es sich mit der Railcam. Die Einsätze bei den beiden Heimspielen von Borussia Dortmund waren und sind zunächst nur Live-Tests. In der aktuellen Saison sind weitere Live-Tests angesetzt, so wie bspw. beim jüngsten Klassiker in München. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir prüfen, ob das Kamerasystem in der Saison 2021/22 regelmäßig bei ausgewählten Spielen zum Einsatz kommt.«

