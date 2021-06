NBC Olympics nutzt RTS Intercoms für Tokyo 2020

Für die umfangreiche geplante Berichterstattung über die olympischen Sommerspiele in Tokio nutzt NBC Olympics Produkte des Intercom-Herstellers RTS.

Tokyo 2020, also die olympischen Sommerspiele, die im vergangenen Jahr abgesagt werden mussten, sollen im Juli und August 2021 stattfinden. Für die umfangreiche geplante Berichterstattung der US-amerikanischen Sendergruppe NBC wird deren Tochterunternehmen NBC Olympics die Berichterstattung und die Übertragungen abwickeln. NBC Olympics wiederum ist eine Tochter/Division der NBC Sports Group.

NBC Olympics setzt für die Kommunikation während der olympischen Spiele Tokyo 2020 auf Intercom-Systeme von RTS, erläuterten John Pastore, Director Broadcast Communications, NBC Sports Group, und Denis Castanet, Director Global Product Management, RTS.

»RTS ist seit über 25 Jahren der bevorzugte Partner von NBC Olympics für den Intercom-Bereich«, führt Castanet aus. »Wir sind stolz darauf, weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Übertragung der Olympischen Spiele in Tokio zu spielen. Wir fühlen uns geehrt, das Produktionsteam von NBC Olympics bei der Umstellung von analog auf IP unterstützt zu haben, wodurch alle lokalen und globalen Standorte dank unserer einzigartigen RTS-Trunking-Lösungen virtuell wie ein einziger Standort agieren können. Die Installation für die Berichterstattung von NBC Olympics über die Olympischen Spiele in Tokio wird vollständig über IP erfolgen, über 600 Ports umfassen und zwei einzigartige und überlegene RTS-Technologien nutzen: Omneo mit hoher Audioqualität für die lokale Kommunikation und RVoN für die internationale Kommunikation.«

»Wir freuen uns sehr, Odin, die neueste Intercom-Matrix-Lösung von RTS, in Tokio einsetzen zu können«, so Pastore. »RTS entwickelt sich ständig weiter und passt sich den hohen technischen Anforderungen von Großproduktionen an, die für Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele erforderlich sind.«

Über NBC Olympics

Als Teil der NBC Sports Group ist NBC Olympics für die Produktion, Programmierung und Vermarktung der Berichterstattung des Medienkonzerns NBC Universal über die Olympischen Spiele verantwortlich. NBC Universal besitzt die US-Medienrechte auf allen Plattformen für alle Olympischen Spiele bis 2032.

NBC Olympics ist einerseits für Bild- und Tonmaterial des olympischen Erbes und preisgekrönte Olympia-Produktion bekannt, erreicht mit seinen Übertragungen aber gleichzeitig auch die größten Zuschauerzahlen in der Geschichte des US-Fernsehens. NBC Olympics produziert das ganze Jahr über Tausende von Stunden an olympischen Sportprogrammen, die auf NBC, NBCSN und dem Olympic Channel präsentiert werden: »Home of Team USA«, »Peacock«. Außerdem sind Inhalte von NBC Olympics auf den digitalen Plattformen von NBC Sports präsent.