Grass Valley steigert Flexibilität beim Ü10

Eine ganze Reihe von Produkten und Lösungen von Grass Valley sind maßgeblicher Teil der technischen Infrastruktur des neuen Übertragungswagens Ü10 von Studio Berlin.

Mit dem Ü10 produziert Studio Berlin Primetime-Inhalte, darunter Shows wie »The Voice of Germany«, Spiele der Fußballbundesliga und weitere Sporterereignisse oder politische Talkshows.

Studio Berlin verfolgte bei der Planung und Umsetzung des Ü10 neue innovative Wege für mobile Produktionseinheiten und setzte dabei in wesentlichen Aspekten auf Equipment von Grass Valley.







»Die heutige Medienlandschaft ist dynamischer und lebendiger als je zuvor, und die Zuschauer wünschen sich TV-Erlebnisse, die sie so nah wie möglich am Geschehen teilhaben lassen. Als Produktionsdienstleister benötigen wir zukunftsfähige Technologien und Lösungen, um die Nachfrage der Zuschauer in diesen Bereichen bestmöglich zu erfüllen«, so Matthias Alexandru, Technischer Leiter bei Studio Berlin. »Wir setzen unseren neuen Ü-Wagen bei großen Produktionen ein und mit seiner technischen Ausstattung verfolgen wir konsequent unsere Strategie, die Möglichkeiten von UHD/HDR-Produktionen immer weiter zu pushen. Die Tools von Grass Valley spielen bei Live-Produktionen und in unserem Ü10 eine gewichtige Rolle. Sie sind praxiserprobt, und durch die enge, langjährige Zusammenarbeit mit Grass Valley sind unsere Teams mit der Bedienung bestens vertraut.«

Der neue Ü-Wagen Ü10 ist perfekt für UHD/HDR-Produktionen ausgerichtet. Das Fahrzeug arbeitet auf Basis von 12G-SDI und ist mit Grass Valleys K-Frame XP Compact Bildmischer mit Karrera- und Korona-Panels ausgestattet. Der K-Frame Bildmischer bietet eine hohe Kapaziät an UHD M/Es, UHD Keyern und UHD DVEs und versetzt Studio Berlin in die Lage, auch die größten UHD-Produktionen umzusetzen. Ein weiterer Teil der Ausstattung des Ü10 sind 24 Grass Valley LDX 86N UHD-Kameras, die sowohl native HD/3G- als auch native 4K-UHD-Bilder liefern. Zusätzlich sind im Ü10 weitere Grass Valley LDX 150-Kameras mit Triple-Speed UHD/HDR SuperSlowMotion (SSM) vorgesehen, die bei Live-Produktionen im Sportbereich eingesetzt werden.

In der Slowmotion Sektion des Ü10 ist Grass Valleys LiveTouch, Replay- und Highlights-System integriert, das umfangreiche Multi-Angle-Möglichkeiten bietet und kollaborative Workflows durch die Nutzung eines gemeinsamen virtuellen Speichers unterstützt. Mit LiveTouch können die User Clips bearbeiten, während sie noch erstellt werden – ohne dass Filetransfers notwendig sind, was eine weitere Zeitersparnis bedeutet.

»Die technische Vorreiterrolle bei Live-Produktionen einzunehmen ist für den Erfolg von Studio Berlin von grundlegender Bedeutung. Daher sind wir immer bestrebt, mit unseren Produktionstechnologien und Workflows kontinuierlich auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu sein. Durch die seit Jahren bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit kennen wir die Produkte von Grass Valley sehr gut und waren uns sicher, dass wir mit diesen im neuen Ü10 Ü-Wagen ein innovatives und zukunftsfähiges Produktionsfahrzeug realisieren können,« fügt Nick Zimmermann, Geschäftsführer von Studio Berlin, hinzu. »Die Erfahrung von Grass Valley in der TV Live-Produktion und die kooperative Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam von Studio Berlin sorgen dafür, dass der Ü10 optimal arbeitet. Damit bieten wir unseren Kunden Produktionsdienstleistungen, die effizient, zuverlässig und unter Einsatz der neuesten Produktionstechnik umgesetzt werden.«

»Die Anforderungen des Publikums an Live TV-Erlebnisse steigen stetig. Produktionsdienstleister, die diese Nachfrage erfüllen wollen, benötigen Technologien, die den Anforderungen von UHD/HDR Live-Produktionen perfekt gerecht werden,« kommentiert Tim Banks, Vice President Sales, EMEA bei Grass Valley. »Der neue Ü-Wagen Ü10 von Studio Berlin unterstreicht die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Grass Valley mit seinen Kunden. So stellen wir sicher, dass sie die beste Lösung für ihre Zwecke erhalten. Studio Berlin verfolgt die kontinuierliche Strategie, UHD/HDR Live-Produktionen weiterzuentwickeln und seine technologische Marktführerschaft weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr, dass wir Teil dieses Prozesses sein können.«

Die Planung und den Bau des Ü10 realisierte Studio Berlin mit Broadcast Solutions.