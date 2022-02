DaVinci Resolve bei »Der Pass«

Für die von Sky Deutschland produzierte Krimiserie »Der Pass« war DaVinci Resolve Studio fürs Erstellen der Dailys und des finalen Colorgradings im Einsatz.

»Der Pass« wurde beim Deutschen Fernsehpreis in der Sparte »Beste Dramaserie« ausgezeichnet. Es geht darin um eine Reihe mysteriöser Morde, die sich an der deutsch-österreichischen Grenze ereignen.

Je ein Ermittler aus beiden Ländern mit völlig unterschiedlichen Herangehensweisen und Zielen werden zur Zusammenarbeit gezwungen, um einen gefährlichen Serientäter zu stoppen.

Colorist Martin Szafranek kollaborierte mit DP Philip Peschlow und den Regisseuren Cyrill Boss und Philipp Stennert, um ein Grading zu erschaffen, das Zuschauern auf intuitive und emotionale Weise das Innenleben der Figuren näherbringen sollte.

»Die Handlung spielt größtenteils draußen im Gebirge und in Wäldern. Entsprechend sollten die Farben natürlich und nicht zu übertrieben wirken«, erklärt Szafranek. »Ich hatte viele Freiheiten. Es ging mir um Looks, die den emotionalen Grundton einer Szene wiedergeben und weniger auf dem Drehort und der Kontinuität beruhen. Dieser Ansatz trug schließlich auch zur endgültigen Atmosphäre der Serie bei.«

In der zweiten Staffel wollten der DP und die Regisseure dann mehr Farbe ins Spiel bringen, ohne eine insgesamt höhere Sättigung.

»Neben kräftigeren Wandfarben für die Innenaufnahmen schwebte Philip zur Unterstützung der Atmosphäre zudem mehr farbiges, vor allem rotes Licht vor. Auch dies setzte er instinktiv ein, anstatt Logik und Wirklichkeit zu priorisieren,« sagt Szafranek weiter.

»Meine Lieblingsszene beginnt mit einer Nahaufnahme des österreichischen Inspektors Gedeon, der irgendwo eingesperrt zu sein scheint. Mithilfe von Rottönen hab ich in der gesamten Szene die Bedrohung verstärkt und zugleich Verwirrung in Bezug auf seinen Aufenthaltsort erzeugt. Da ich den Look bereits während der Arbeit mit Dailys mit der kompletten Werkzeugpalette von DaVinci Resolve vorbereitet hatte, konnte ich ihn im finalen Grading sehr einfach fertigstellen. Um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben, brauchte es lediglich ein paar Masken und etwas temporal Denoise, eines meiner Lieblingstools.«

Nachdem Szafranek bei der ersten Staffel neben dem finalen Grading auch die Dailys selbst verantwortet hatte, übergab er diese letztere Aufgabe für die zweite Staffel an Torben Johnen und Kilian Maraz. »Weil für jede Szene mehrere Looks und Ansätze möglich waren, brauchten wir ein klar definiertes und kollaboratives Arbeitsverhältnis. Wir waren in ständigem Dialog. Außerdem erleichterte uns DaVinci Resolve als Basis für das gesamte Projekt in jeder Phase der Farbpipeline die Arbeit an diesem komplexen Kreativprozess«, so Szafranek abschließend.