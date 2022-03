Crosscast nutzt Hi-Steuersystem

Logic Media Solutions hat die Equipment-Steuer-Software Hi im UHD/HDR-Ü-Wagen von MMC/Crosscast installiert.

Die Crosscast GmbH — ein zur MMC-Gruppe gehörender AÜ-Dienstleister — hat ihren neuen UHD/HDR-Ü-Wagen mit dem Equipment-Steuersystem Hi ausgestattet. Umgesetzt wurde diese Integration vom deutschen Hi-Vertriebspartner Logic Media.

Video-Equipment von Ross bildet das Herzstück des neuen Ü-Wagens (siehe Meldung), Schlüsselkomponente ist das Ultrix Acuity System.

Das Steuersystem Hi ließ sich laut Logic eng und einfach an dieses System anbinden und im Ü-Wagen integrieren, unterstützt zentrales, wie dezentrales Arbeiten. Die ebenfalls reibungslose Integration von Hi in das Lawo-Audiosystem, basierend auf einem Lawo mc256 Pult, trug zur Entscheidung für Hi bei, so Logic. Das Hi-Steuersystem schließe die Lücke zwischen bewährten und neuen Workflow-Konzepten, bilanziert Logic Media.

Hacik Kölcü, Chief Technical Officer von MMC, schätzt an Hi vor allem die einfache und intuitive Bedienung des Systems, die sehr übersichtliche UI, die logisch/visuellen Verknüpfungen von GPI und UMD anhand des Schaltplans und den schnellen und guten Service des Teams. Er kommentiert: »Wir steuern mit Hi aktuell das Lawo Nova/mc256 System, das komplette Ross Ultrix System inklusive Multiviewer, den Ultrix Acuity Videomischer und diverse kleinere Verteilerkreuzschienen. Alles in allem sind wir sehr zufrieden, da das Steuersystem die erhoffte Vereinfachung und Zentralisierung in der Steuerung des Ü-Wagens gebracht hat.«

Maurice Göddertz, Ü-Wagen-Leiter der MMC-Gruppe, ergänzt: »Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung gehen deutlich schneller von der Hand als vorher. Auch die Inbetriebnahme von Hi durch das automatische Auslesen der Kreuzschienendatenbank geht erstaunlich schnell und ein gesamter Ü-Wagen lässt sich innerhalb von 3 bis 4 Tagen konfigurieren.«

Hi: »intuitive« Control-Software

Hi verfolgt einen anderen Ansatz als konkurrierende Equipment-Steuersysteme. Laut Hersteller ist Hi einfach zu erlernen, einfach zu verstehen und einfach zu bedienen: Jeder, der ein Smartphone bedienen kann, kann demnach auch Hi bedienen. Trotzdem erlaubt die Software den Anwendern, die eigene Medieninfrastruktur zu steuern und zu strukturieren. Hi erzeugt hierfür selbsttätig ein virtuelles Abbild der individuellen Systemtopologie und auf dieser Basis können die Anwender alle Aufgaben und Arbeitsabläufe organisieren. Hi kann laut Hersteller auf einem Mini-PC, auf Servern oder in der Cloud laufen.

Seit vergangenem Jahr ist Logic Media Solutions deutscher Vertriebspartner für die Equipment-Steuer-Software Hi. Als Teil der Vereinbarung mit Broadcast Solutions, dem Hersteller dieser Software, ist Logic auch für den First Level Support verantwortlich.

Installation im Ü-Wagen von Crosscast

Die komplette Hi-Installation im Crosscast-Ü-Wagen umfasst drei Server auf Intel-NUC-Basis und drei 1-HE-Hi-Push 18 Hardware-Panels sowie drei GPIO-Boxen für Tally und Preview.

Mit diesen Komponenten steuern die User im Ü-Wagen laut Fabian Leimbach, Senior Manager Innovation & Technology von MMC, umfangreiche Aufgaben: das Routing der Videokreuzschiene inklusive Embedding und De-Embedding von Audiosignalen sowie 128 Channel-Madi-Audio, UMD-Vergabe über das gesamte System (von Software Panel über den Multiviewer bis hin zum XPT auf dem Mischerpanel), Regelung der Abhörlautstärke in den Regien, Audio Follow Video über die Verknüpfung von Videomischer und Lawo Core, Tally-Vergabe an Kameras und Preview der Videosignale in der Bildtechnik über GPIO Verknüpfungen.

Der UHD/HDR-Ü-Wagen kann trotz kompakter Abmessungen mit maximal 16 Kameras arbeiten und kann flexibel an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Produktionen, die bereits umgesetzt wurden, sind zum Beispiel die in UHD/HDR umgesetzte 14. Staffel der RTL-Show »Let’s Dance«.