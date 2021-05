Ross-Equipment im Crosscast Ü-Wagen

Der Crosscast UHD/HDR-Ü-Wagen basiert auf der neuesten Ultrix Acuity-Plattform von Ross.

Crosscast gehört zur MMC Gruppe und ist dort für die Außenübertragungen verantwortlich. Im Januar dieses Jahres bereiteten sich MMC und Crosscast auf die Dreharbeiten zur nächsten Staffel von »Let’s Dance« vor – der beliebten Live-Tanzshow, die von RTL in Köln ausgestrahlt wird – und beschlossen, ihre Kapazitäten in den sechzehn Studios mit einem neuen 4K-UHD-Ü-Wagen auf Basis von Ross-Lösungen zu erweitern.

Fabian Leimbach, Senior Manager of Innovation & Technology bei MMC & Crosscast, erläutert: »Wir haben uns entschieden, in unseren ersten 4K-UHD-Ü-Wagen zu investieren (siehe Meldung), weil wir wussten, dass er uns in Zukunft viel Flexibilität bieten würde, aber die nächste Staffel von ‚Let’s Dance‘ wurde gerade vorbereitet, sodass wir nicht viel Zeit hatten.«

Leimbachs Team wandte sich an MCI – Ross Diamond Elite Partner mit Sitz in Hamburg – und beschloss gemeinsam, ein bestehendes Fahrzeug zu erwerben und umzurüsten. »Ich hatte bereits in meiner früheren Funktion beim eSport-Hersteller ESL mit Ross-Lösungen gearbeitet und wusste daher, dass Ross uns ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und die nötige Leistung bieten würde.«

Das resultierende Fahrzeug basiert auf der neuesten Ultrix Acuity-Plattform von Ross. »Als wir anfingen, den Ü-Wagen mit MCI zu besprechen, war der Ultrix Acuity noch nicht offiziell angekündigt, aber das Solutions Architect-Team von Ross war so freundlich, uns die Funktionen zu zeigen, und ich wusste, dass dies die richtige Lösung sein würde.« Der Ultrix Acuity kombiniert den Acuity-Produktionsmischer, das Flaggschiff von Ross Video, mit der Ultrix-Routing- und AV-Processing-Plattform und packt damit eine beeindruckende Menge an Leistungsstärke in ein kompaktes Gehäuse.

»Die Ultrix Acuity-Lösung unterstützt unseren 12G–UHD-Workflow, gibt uns aber auch die Möglichkeit, in Zukunft einen IP-basierten Workflow einzuführen, wenn wir uns dafür entscheiden«, sagt Leimbach. »Ich mag diese Flexibilität, denn IP wird nicht immer die richtige Wahl für uns sein, und ich kann mir keine andere Lösung vorstellen, die so viele Funktionen in einem so kompakten Paket bietet – es ist sehr beeindruckend, Multiviewer, Audio Embedding/De-Embedding, sauberes Mischen und Framesyncs an einem Ort zu haben.« Mit einem zweiten Carbonite Ultra Mischer, Ultritouch Bedienfeldern und dem Ultricore Connectivity Steuerungssystem ist das neueste MMC & Crosscast-Studio auf Rädern für alles bereit.

Angesichts der Tatsache, dass das Umrüstungsprojekt in einer extrem kurzen Durchlaufzeit von nur vier Wochen abgeschlossen wurde, ist Leimbach voll des Lobes für MCI und Ross. »Dieses Projekt fühlte sich wirklich eher wie die Arbeit eines großen Teams an, als die zweier getrennter Unternehmen. Ross hörte sich an, was wir zu erreichen versuchten und gab uns wertvolle Ratschläge aus der Branche, ohne uns bedrängen. Sie waren wirklich in der Lage, Herausforderungen aus unserer Perspektive zu sehen und uns unvoreingenommen zu helfen. Der Service war exzellent, und wir haben am Ende eine wirklich leistungsstarkes neues System erhalten, das unsere Möglichkeiten erweitert und einen großen positiven Einfluss auf unser Business haben wird.«