Studenten-Oscar für Abschlussfilm aus Ludwigsburg

Pascal Schelbli gewann in der Kategorie Animation einen Studenten-Oscar.

Ein »Student Academy Award« der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wurde in der Kategorie Animation in diesem Jahr an den Kurzfilm »The Beauty« von Regisseur Pascal Schelbli verliehen. Er hatte den Umweltfilm als Abschlussarbeit an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg umgesetzt.

»The Beauty« ist ein vier Minuten langer, animierter Umweltfilm. Der 1987 in der Schweiz geborene Regisseur Schelbli setzte eine Unterwasserwelt mit Pflanzen und Meerestieren in Szene, bei genauerem Hinsehen sieht man aber, dass es sich um Unmengen von Plastikmüll handelt.







Teilgenommen hatten bei den »Student Academy Awards« 207 amerikanische und 121 internationale Hochschulen, eingereicht wurden knapp 1.500 Beiträge. Insgesamt gab es 18 Preisträger in verschiedenen Kategorien. Die offizielle Preisverleihung soll am 21. Oktober 2020 in Los Angeles in einer virtuellen Zeremonie stattfinden. Außerdem dürfen die Gewinnerfilme auch für den Oscar-Wettbewerb im Jahr 2021 eingereicht werden.







Historie

Ein Blick in die Historie zeigt: diese Art von Jackpot kann gelingen. 1990 schaffte es der deutsche Puppentrickfilm »Balance« von Christoph und Wolfgang Lauenstein, bei den »richtigen« Oscars als »bester animierter Kurzfilm« zu gewinnen (Video-Link).

Seit 1988 haben 22 Produktionen, die an deutschen Hochschulen umgesetzt wurden, »Student Academy Awards« erhalten.

Frühere Preise für »The Beauty«

»The Beauty« hatte vor dem »Student Academy Award« schon etliche andere Preise gewonnen. So wurde er 2019 mit einem zweiten Platz der »Climate Clips Awards« im Rahmen des Filmschoolfests in München prämiert. Bei den »Animago Awards« in München erhielt der Film 2019 den Jury-Preis. 2020 wurde er vom Filmfestival »NaturVision« in Ludwigsburg mit dem Preis der Jugendjury ausgezeichnet.

Weitere Infos zu »The Beauty« und zur Filmakademie Baden-Württemberg

»The Beauty entstand als Diplomfilm am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg. Regie: Pascal Schelbli, VFX-Supervisor: Marc Angele, Animation: Noel Winzen, Producerinnen: Tina Vest, Aleksandra Todorovic.

»The Beauty« befasst sich mit der Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll. Der Kurzfilm schickt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine poetische Reise durch eine faszinierende Unterwasserwelt, in der Plastik und Natur scheinbar eins werden. Mit »The Beauty« geht die begehrte Auszeichnung nun schon zum sechsten Mal nach 1998 (Thorsten Schmid für »Rochade«), 2007 (Toke Constantin Hebbeln für »NimmerMeer«), 2012 (Thomas Stuber für »Von Hunden und Pferden«), 2015 (Dustin Loose für »Erledigung einer Sache«) und 2017 (Johannes Preuss für »Galamsey – Für eine Handvoll Gold«) an eine Produktion der FABW. Insgesamt haben es seit dem Bestehen der Filmakademie bereits siebzehn studentische Produktionen in die Finalrunde des weltweit bedeutendsten Nachwuchswettbewerbs geschafft.

Prof. Thomas Schadt, Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg: »Ich gratuliere dem gesamten Team von »The Beauty« von Herzen — es hat in bestechend schönen Bildern ein besonderes Stück VFX-Magie geschaffen, das im besten Sinne die Augen öffnet. Ich bin stolz auf unsere Studierenden und freue mich sehr, dass nun zum sechsten Mal der Student Academy Award nach Ludwigsburg geholt wurde. Der Gewinn dieser international bedeutenden und weltweit begehrten Auszeichnungen der Filmbranche für studentische Projekte markiert zudem einen wichtigen Meilenstein im Hinblick auf die Internationalisierungs-Strategie der Filmakademie Baden-Württemberg.«

Prof. Andreas Hykade, Leiter des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg: »Wir beglückwünschen das Team von »The Beauty« ganz herzlich zum Student Academy Award. Unser besonderer Dank geht dabei an alle Lehrenden des Animationsinstituts und der Filmakademie, die unter der Anleitung von Prof. Juri Stanossek dieses ganz besondere VFX-Projekt betreut haben. Die Auszeichnung kommt auch zur richtigen Zeit, da wir gerade dabei sind, filmakademieweit zukunftsweisende Impulse im Bereich VFX zu setzen.«