Billie Eilish: World Tour mit Ursa Broadcast G2 Kameras eingefangen

Billie Eilishs Welttournee »Happier Than Ever« setzt einen Mehrkamera-Liveproduktions-Workflow von Blackmagic Design ein.

Videoproduktionsspezialist Vis-A-Vis ist unter der Leitung von Stuart Merser auf einer einjährigen Tournee, die 43 Termine inklusive eines Live-Auftritts beim Coachella Valley Music and Arts Festival umfasst. Neben den On-stage-Visuals verantwortete Vis-A-Vis auch das Streaming des Hauptauftritts der Singer/Songwriterin auf den YouTube-Kanälen des Festivals.

Auch wenn die Veranstaltungsorte von Abend zu Abend variieren, bleibt das Kern-Setup der Produktion erhalten. Zu diesem gehören sechs Blackmagic Ursa Broadcast G2 Kameras mit SMPTE-Glasfaserverbindungen. Mehrere kleinere Kamerasysteme runden das Setup ab, darunter eine Blackmagic Micro Studio Camera 4K mit einer separaten Glasfaserlösung am Kamerarücken, die an einem Polecam-Rig angebracht ist.

»Alle Kameras um die Bühne herum sind an Railcam-Systemen von Blackcam befestigt. Auftritte wollen eine Geschichte erzählen, dementsprechend wichtig ist Konsistenz. Alle Positionen werden von dafür vorgesehenen Stationen, bestehend aus SmartView 4K und SmartScope Duo 4K Vorschaumonitoren, aus der Ferne bedient. Auf diese Weise behalten die Bediener ihre Übertragungen und Returns im Auge«, sagt Merser.

Der Hauptarbeitsplatz für die Produktion basiert auf einem Atem Constellation 8K mit einem Atem 2 M/E Advanced Panel zur Hardware-Steuerung. Bei der Signalverteilung setzt man auf eine Smart Videohub 12G 40×40 Kreuzschiene mit mehreren HyperDeck Studio HD Mini Rekordern. Im Rack findet sich zudem ein Teranex AV Normwandler für Up-, Down- und Crosskonvertierungen.

Als Teil des Videopakets der Tour gab Merser den Einsatz von 5 mm LED-Panels von PRG vor. »Ich wollte die Bilder nicht projizieren«, erklärt er. »Wir haben auf beiden Seiten der Bühne 16:9-Videowände und weitere Porträtvideowände auf der Bühne sowie eine zentrale LED-Wand. Das bedeutet, dass wir Live-IMAG an jede Oberfläche senden können.«

Für das Coachella Festival wurden viele der Videoelemente an die technischen Voraussetzungen der Festivalbühne angepasst. »Mithilfe von Disguise xR-Workflows und Notch Blocks konnten wir tolle dynamische Kulissen kreieren, vor denen Billie dann performte«, erklärt Merser dazu.

Der Hauptarbeitsplatz für die Produktion basiert auf einem Atem Constellation 8K mit einem Atem 2 M/E Advanced Panel zur Hardware-Steuerung. Vis-A-Vis musste den Workflow darüber hinaus auf Gastauftritte und einen YouTube-Livestream ausrichten. Dies ließ sich durch die Einbindung von zwei zusätzlichen Ursa Broadcast G2 Kameras und eines dedizierten Produktionspults für den Stream bewerkstelligen.

»Um Weitwinkelaufnahmen in den Stream einbringen zu können, hatte ich gleich neben mir ein weiteres Pult mit einem Atem Production Studio 4K laufen, damit ich sie gleich mit in den Stream-Mix einbringen konnte«, so Merser.

Laut ihm sind viele Künstler, darunter auch Billie Eilish, sofort nach der Show bei Instagram unterwegs. »Wenn ich mal Feedback für meine Arbeit bekomme, dann ist das wegen eines Clips, den sie in den sozialen Medien gesehen haben«, sagt er abschließend. »Da Fans die Videowände filmen und ihre Inhalte auf Social Media teilen, ist es wichtiger denn je, dass wir die bestmögliche Qualität liefern, unabhängig davon, wo die Inhalte von den Fans gesehen werden.«