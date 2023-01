Medienproduktion der TH Ostwestfalen-Lippe

Mediatec realisierte für die TH Ostwestfalen-Lippe die neue Medientechnik am Kreativ Campus Detmold.

Kreativ Campus Detmold – das ist die offizielle Bezeichnung für das Gelände unweit der bestehenden »Zweigstelle« der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold, auf dem der Fachbereich Medienproduktion seine neue Heimat gefunden hat.







Nach jahrelangen Planungen für den Neubau und einer mehrjährigen Bauphase wurde das neue Gebäude im Februar 2022 bezogen und am 25. Mai 2022 bei bestem Wetter feierlich durch die damalige Kultusministerin des Landes NRW, Isabel Pfeiffer-Poensgen, eingeweiht.

Eckdaten und Ausstattung

Fortan können Studierende des Fachbereichs Medienproduktion an diesem Standort in den Schwerpunkten Film & Produktion, Design & Medien, VFX & Animation sowie Musik & Filminformatik ihren Abschluss als Bachelor of Arts oder Master of Arts machen.

Dafür stehen ihnen neben dem großen Hörsaal diverse Seminarräume und Computerlabore, ein Risografie-Studio sowie drei Videostudios mit umfangreicher Licht- und Kameratechnik und angeschlossener Videoregie zur Verfügung. Schnittplätze und Audiostudios runden das Angebot ab. Die technische Ausstattung der Räume wurde von Mediatec geliefert, installiert und eingerichtet.

So auch der Tisch in der Videoregie; er bietet mit seinen sechs Metern Länge ausreichend Fläche für mindestens sechs Studierende. Ganz links gibt es einen Ingest-Platz, daneben bedient ein Kamera-Operator mit Fernbedienung drei PTZ-Kameras. In der Mitte schaltet der BiMi an einem Two-Stripe-Bedienpanel für den Tricaster die Quellen um, flankiert vom Regisseur. Rechts davon sitzen der Operator eines Grafik-Rechners und der Ton-Ingenieur mit einem Audiomischpult Typ TF3 von Yamaha.

Die Multiviewer-Ausgänge des Tricasters werden durch vier 55-Zoll-Displays von Panasonic an der Wand angezeigt, vier 27-Zoll-Monitore von JVC bekommen ihre Signale über SDI oder NDI und vier 24«-Displays von Eizo und NEC dienen zur Anzeige der Arbeitsoberflächen der PCs.

Für die Post-Produktion entstanden zwei baugleiche Video-Schnittplätze mit HP Z4-Rechnern und eine Grading-Suite mit hochwertigem Referenzmonitor von Canon, einem Mac Pro und einem Grading-Panel von Blackmagic.

In allen drei Edit-Suiten sind die von Mediatec gelieferten Tische elektrisch höhenverstellbar und es kommt Schnittsoftware von Adobe Premiere und DaVinci-Resolve zum Einsatz.

Der Audiobereich bietet ein Stereo-Tonstudio mit einem Audiomischer Typ Audient ASP4816, diversen Effektgeräten und angrenzender Sprecherkabine, ein 5.1 Dolby-Surround-Tonstudio mit einem Nuage-System von Yamaha sowie einen großen Audio-Aufnahmeraum, der auch zum Abhören von Surround-Produktionen genutzt werden soll.

Auch das Campusradio »Triquency« hat im neuen Gebäude seinen »Sendeplatz« bekommen, neu ausgestattet mit einem Ruby-Sendepult von Lawo.

Die Arbeitspulte in den Tonstudios und im Radio kommen ebenfalls von Mediatec. Die diversen Lautsprecher in den Funktionsräumen stammen alle von der Firma KSD, in den Seminarräumen und im Hörsaal kommen teilweise Speaker von LD Systems zum Einsatz.

Ob Kameras, Lampen, Tontechnik oder gute Ratschläge; in der Ausleihe bekommen die angehenden Film- und TV-Schaffenden alles, was sie für die Realisierung ihrer Projekte benötigen.

»Mit der neuen Technik haben unsere Studierenden beste Zukunftschancen in der Medienbranche«, da ist sich Dekan Prof. Dr. Guido Falkemeier sicher.

Vernetzung

Vernetztes Arbeiten steht an vorderster Stelle. Dies gilt sowohl für die Studierenden als auch für die technische Infrastruktur. In der Videotechnik ist das Herzstück der Anlage ein Tricaster Elite der Firma Newtek, erweitert mit einem NC2 I/O-Modul.

Zur Übertragung von Videosignalen aus den Studios wurde von Mediatec ein NDI-Netzwerk eingerichtet. Die SDI-Signale sämtlicher Kameras werden mittels Spark-Encodern von Newtek in NDI-Signale gewandelt, die im Tricaster als Quelle eingerichtet und verarbeitet werden.

Ausgangsseitig lassen sich AUX- und PGM-Signale vom Tricaster direkt als NDI-Signal ins Netzwerk stellen und zu diversen Displays in den Audio- und Video-Funktionsräumen routen. Die Übertragung ist dabei nahezu latenzfrei. Als Empfänger dienen auch hier Spark-Decoder von Newtek.

Eine herkömmliche Videoverkabelung ist zwar ebenso in vielen Räumen vorhanden, dient aber eher als Redundanz.

Audio

Im Audiobereich wird die raumübergreifende Übermittlung von Audiosignalen über ein Dante-Netzwerk realisiert. Diese Methode ermöglicht die Übertragung von bis zu 128 Audiosignalen über ein einzelnes Netzwerkkabel mit minimalen Latenzen, was eine Grundvoraussetzung für einen Live-Betrieb darstellt. Mittels Dante-Controller lassen sich sehr einfach Audiosignale von diversen Quellen und Aufnahmegeräten zu den gewünschten Empfängern routen. Dabei kommen vornehmlich Geräte der Rednet-Serie von Focusrite zum Einsatz. In der Videoregie wird die Tonmischung über ein TF3-Pult von Yamaha realisiert, das über Dante mit dem Tricaster interagiert.

Zur Kommunikation zwischen den technischen Räumen wird eine ebenfalls Netzwerk-basierte Intercom-Anlage Typ Tango-200 von Riedel mit Sprechstellen Typ RSP-2318 genutzt.

Editing

Die Video-Schnittplätze, die Grading-Suite, die Videoregie und ein Ingest-Rechner sind an einen File-Server Elements One der Firma Syslink angebunden. Die Kapazität des Fileservers beträgt 60 TB. Nach dem Einrichten der Clients können Studierende und Dozenten auf ihr Projektmaterial zugreifen und es bearbeiten oder bewerten. Zudem ist das Elements-System auch mit dem Dante-Netzwerk verbunden, sodass auch die Audioabteilung dort Zugriff auf ihre Produktionen hat.

Videostudios

Im großen Videostudio A und im kleinen Videostudio C wurden bauseits Greenscreen-Wände mit Hohlkehlen eingebaut.

Dort sollen Film-Produktionen umgesetzt werden. Auch VR– und Motion-Capture-Projekte können die Studierenden realisieren. Ein mobiles Schienensystem mit elektrisch fahrbarem Kameraturm von Blackcam erweitert dabei die filmischen Möglichkeiten. Das Videostudio B ist technisch ähnlich ausgestattet, soll aber hauptsächlich für fotografische Zwecke genutzt werden. In allen Videostudios hat Mediatec ein Laufschienensystem mit schwarzen und weißen Vorhängen installiert. Nova P300c-Panels von Aputure, sowie S60-C, L7-C und Orbiter von Arri wurden fest oder an fahrbaren Pantographen montiert. Zur Steuerung der Beleuchtung sind in jedem Studio mehrere DMX-Splitter und jeweils ein GrandMA3 Lichtpult verbaut, vernetzt über MA-Net oder ART-Net.

Neben der Ausführungsplanung des Projekts, der Lieferung der Produkte und der Installation der mechanischen und elektronischen Komponenten hat Mediatec auch diverse Schulungen entweder durchgeführt oder organisiert, um die Lehrkräfte für die Benutzung der neuen Geräte fit zu machen.

Bereits bei der anfangs genannten Einweihungsfeier im Mai 2022 wurde die neue technische Infrastruktur durch begeistert mithelfende Studierende einer »Feuerprobe« unterzogen. Alle geladenen Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft zeigten sich von den technischen Möglichkeiten beeindruckt. Anwesende »Ehemalige« beneideten die kommenden Generationen um die sehr guten Voraussetzungen für deren Studium.