Shure bei den Grammy Awards

Bei den 65. Grammy Awards half umfassende Audiotechnik von Shure bei der Produktion der Musikpreisverleihung.

Auch in diesem Jahr vertrauten die Produktionsteams der Show und unter anderem auch der Moderator des Abends, Trevor Noah, auf die drahtlosen Axient Digital Mikrofone von Shure. Bei fast jedem Auftritt des Abends kamen Shure PSM 1000 In-Ear Monitoring Systeme zum Einsatz, in Summe 28 Kanäle mit 160 Shure P10R Bodypacks. Insgesamt wurden bei den diesjährigen Grammy Awards 59 Kanäle Shure Drahtlossysteme verwendet.

Die gesamte Übertragung wurde von einem erfahrenen Team geleitet, darunter der Audioproduzent Michael Abbott, der Produktionsmischer Tom Holmes und die Musikmischer John Harris und Eric Schilling. Am Front of House Pult waren Produktionsmischer Jeff Peterson und die FOH-Techniker Ron Reeves und Mike Parker tätig. Tom Pesa und Andres Arango kümmerten sich um das Monitoring. »Das PSM 1000 von Shure war bei den diesjährigen Grammy Awards ein wichtiger Bestandteil. Wir haben uns auf mehr PSM-Kanäle verlassen als in jedem anderen Jahr zuvor«, sagte Arango.

»Nachdem wir gerade die 65. jährliche Grammy-Verleihung hinter uns gebracht haben, verlasse ich mich immer auf Shure Mikrofone, wenn es darum geht, den Sound für den Broadcast-Mix zu erstellen«, so Schilling. »Shure Mikrofone werden in verschiedenen Bereichen unserer Musikdarbietungen eingesetzt, einschließlich der Hauptdarsteller:innen. In diesem Jahr konnte ich die Shure KSM11 Kapsel bei Mary J. Blige und Lizzo mit großartigen Ergebnissen einsetzen.«

Ein Highlight der größten Nacht der Musik war die Performance des Motown-Klassikers von Legende Stevie Wonder. Zusammen mit Chris Stapleton wurde Stevie Wonders Gesangsdarbietung von einem Shure KSM11 Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik in Verbindung mit einem drahtlosen Shure Axient Digital Sender eingefangen. Auch Smokey Robinson setzte das KSM11 ein, das im vergangenen Jahr auf den Markt kam.

Bevor sie ihre Auszeichnung für die Platte des Jahres entgegennahm, betrat Lizzo die Bühne mit einem Gospelchor – und einer Shure KSM11 Kapsel. Lizzo begeisterte das Publikum auf der ganzen Welt mit ihrem Hit »Special«. Rico Gonzalez, Lizzos Monitortechniker, überwachte den Auftritt sorgfältig und vertraute auf Shure Axient Digital, um die Magie dieses Songs perfekt einzufangen.

»Die KSM11 ist ein neuer Standard. Die Klarheit hilft Lizzos Gesang, mit wenig Aufwand im Vordergrund zu bleiben«, so Gonzales.

Die Grammy Awards wurden mit einem symbolträchtigen Auftritt von Mary J. Blige fortgesetzt, die dem Publikum ihre Single »Good Morning Gorgeous« bot. Die Sängerin präsentierte eine speziell angefertigte goldene KSM11 Kapsel und einen Axient Digital Sender, die zu ihrem auffälligen Outfit passten, und brachte ihre herausragende Stimme dem weltweiten Publikum nahe.

Zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums des Hip-Hop zollten zahlreiche berühmte Künstlerinnen und Künstler seiner Geschichte mit der Wiedergabe von Klassikern Tribut. LL Cool J gab einen Ausschnitt von »I Can’t Live Without My Radio« mit einem speziell angefertigten goldenen Shure Sender zum Besten. Später performte Busta Rhymes Strophen von »Put Your Hands Where My Eyes Could See« und »Look At Me Now« mit dem legendären SM58 Drahtlosmikrofon.

Der Country-Künstler Luke Combs, der bei den Grammy Awards zum ersten Mal auf der Bühne stand, vertraute ebenfalls auf Shure und sang seinen aktuellen Hit »Going, Going, Gone«. Er nutze eine klassische SM58 Kapsel mit Axient Digital AD Handsender.

Jeder dieser Auftritte wurde durch die Shure Axient Digital Drahtlostechnologie ermöglicht, die von ATK Audiotek und Soundtronics geliefert wurde. ATK Audiotek lieferte das Design und die Implementierung des Soundsystems für die gesamte Preisverleihung.

Wie bei jeder Grammy Verleihung spielte die Frequenzkoordination eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung der enormen Menge an Drahtlosgeräten, die während der gesamten Show eingesetzt wurden. Steve Vaughn, RF Coordinator bei Soundtronic, bewältigte diese Aufgabe mit Unterstützung von Axient Digital und der Wireless Workbench Software für die Überwachung.

»Ganz gleich, ob die Grammys in Las Vegas oder in L.A. stattfinden, ich kann mich darauf verlassen, dass die digitalen Drahtlosgeräte von Shure auch in den anspruchsvollsten HF-Umgebungen der Welt zuverlässige Unterstützung bieten«, so Vaughn. »Wireless Workbench gibt mir die Kontrolle und Flexibilität, die diese Großveranstaltungen erfordern.«