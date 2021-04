Musical-Theater Roma nutzt RTS-Intercom

Das Musical-Theater Roma im polnischen Warschau nutzt die digitale Intercom-Matrix Adam-M von RTS.

Intercom ist in Theatern absolut essenziell: Ohne perfekte Kommunikation zwischen Inspizient, Schauspielern und Technikern funktioniert letztlich keine Vorstellung. Das gilt natürlich auch im Musical-Theater Roma im polnischen Warschau, wo aufwändige Produktionen umgesetzt werden.

Das polnische Audio-Systemhaus Audio Plus lieferte und installierte während der aktuellen corona-bedingten Schließung des Theaters eine neue, leistungsfähige Intercom-Lösung auf Basis von Komponenten von RTS.

Installation während der Corona-Zwangspause

Das Roma in Warschau gehört seit langem zur Spitze der polnischen Musiktheaterszene und investiert regelmäßig in die neueste Ausrüstung, um seinen technischen Vorsprung zu halten.

Teil eines jüngst neu installierten Audiosystems war eine umfangreiche Intercom-Lösung von RTS.

Das Theater inszeniert ein Stück pro Saison, das dann jeden Tag aufgeführt wird — oft vor voll ausverkauftem Haus. Als bekanntestes Musiktheater des Landes sprengen die Inszenierungen immer wieder die Grenzen, sind Takt- und Impulsgeber des professionellen Theaters in Polen.

»Um spektakuläre Musicals in unserem Theater effizient inszenieren zu können, sind viele Komponenten notwendig — unter anderem gehört auch ein störungsfreies Intercom-System dazu«, sagt Wojciech Kępczyński, künstlerischer Leiter des Roma. »Ein Inspizient, der eine so große Aufführung produziert, kann seine Zeit nicht damit verbringen, über die Kommunikation mit einem Schauspieler oder die eingesetzte Technik nachzudenken. Das System muss einfach reibungslos laufen, sonst sind die Produktion und das Leben der Schauspieler oder Bühnentechniker in Gefahr.«

Um dies zu erreichen, installierte das Team von Audio Plus eine digitale Adam-M-Matrix von RTS, die 32 Ports unterstützt und mit Omneo die wichtigsten Kommunikations-Technologien der Audioindustrie integriert. Sie sorgt für die Kommunikation zwischen den 18 Key-Panels der RTS-KP-Serie an den wichtigsten Stellen im Theater, so dass der Inspizient mit allen Personen kommunizieren kann, die während einer Aufführung eine künstlerische oder technische Rolle spielen. Darüber hinaus wurden die Intercoms mit einer Vielzahl anderer Systeme im Theater integriert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, darunter das PA-System, das FoH-System, das Funksystem, die Bühnenmonitore, das Partyline-System und der Feueralarm.

»Das ideale Intercom-System sollte vor allem einfach zu bedienen und zuverlässig sein«, erklärt Tomasz Narloch, Stage Manager des Roma. »Ein stabiler Betrieb und eine hohe Klangqualität, die eine gute Kommunikation gewährleisten — das sind die wichtigsten Elemente einer Intercom-Anlage.«

Der Installationsprozess wurde umgesetzt, als das Theater wegen der Covid-19-Maßnahmen in Polen geschlossen war. Das System konnte installiert werden, ohne Aufführungen zu stören, ein großes Plus. Aber im Gegenzug fehlten auch wichtige Mitarbeiter vor Ort im Theater, was die Konfiguration und Anpassung des Systems an die genauen Anforderungen des Kunden erschwerte.

Das System wurde einerseits mit dem Partyline-System verbunden, das von den »Spottern« genutzt wird. Ein weiteres Element, das vom Theater geschätzt wird, ist die Integration der Intercom mit dem Funksystem. Die Kommunikation mit Funkgeräten ist von jedem Punkt des gesamten Systems aus möglich. Der größte Nutznießer ist hier der Operator, der ein einziges RTS KP-5032 Keypanel anstelle vieler verschiedener Geräte verwendet.

Das Roma kann sich nun rühmen, eines der modernsten und hocheffektivsten Intercom-Systeme in Polen zu haben, mit einer unabhängigen Stromversorgung für alle wichtigen Systemgeräte, einer vollständigen Trennung von anderen elektrischen Systemen und Glasfaserverbindungen.

»Das Intercom von RTS ist zuverlässig und erlaubt es uns, so zu arbeiten, wie wir es wollen«, reflektiert Narloch. »Die wichtigsten Vorteile sind die einfache Bedienung und die Programmiermöglichkeiten. Wir können uns an jede Anforderung einer Aufführung oder an die Vorstellungen des Regisseurs anpassen. Das System ist umfassend und kann jederzeit an neue Bedürfnisse angepasst werden.«

»Das Roma Musical Theatre ist bereit, auch die anspruchsvollsten Entscheidungen der Regisseure und mehr zu erfüllen«, fügte Kępczyński hinzu. »Die größte Herausforderung bei der Durchführung der Show ist letztlich ein effizientes Intercom-System. Wir haben eine gute, einwandfreie Kommunikation auf allen Leitungen, so dass wir keine Probleme in Bezug auf die Kommunikation haben.«