Große Lightshow und bester Ton in Sydney

Bei der Veranstaltung »Vivid Sydney 2023« kann das Publikum aufwändige Outdoor-Light- und Videoshows mit höchster Kinotonqualität per Handy genießen.

Bei der Veranstaltungsreihe »Vivid Sydney 2023«, die vom 26. Mai bis zum 17. Juni 2023 stattfindet, können die Besucher überdimensionale Lichtshows und Animationen im Stadtbild der Metropole sehen.

In diesem Jahr können sie dabei auch gleichzeitig den zugehörigen Ton in Kinoqualität mit ihrem eigenen Handy und den eigenen Kopfhörern genießen: So kann ein wirklich immersives Erlebnis entstehen.







Cinewav macht den Kino-Soundtrack möglich

Die Technik, die dahinter steht, basiert im Audiobereich auf einer Innovation von Cinewav. Sie ermöglicht es den Zuschauern, das akustische Design der Vivid-Sydney-Shows von überall aus zu genießen: auf dem Wasser, auf der anderen Seite des Hafens, von der Spitze eines Gebäudes, während eines Spaziergangs, wenn man sich bewegt — wo auch immer: in höchster Tonqualität, räumlich unabhängig.

Cinewav ist eine patentierte Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, auf ihrem Smartphone einen hochwertigen Soundtrack zu hören, der perfekt auf die öffentliche Show abgestimmt ist.

Alles, was die Besucher tun müssen, ist, die Cinewav-App von Apple, Google Play oder der Huawei AppGallery auf ihr Smartphone herunterzuladen, das Audioticket zu lösen und dann auf Play zu drücken. Dann genießen sie mit ihren eigenen Kopfhörern den Soundtrack der zahlreichen Shows, die während »Vivid Sydney 2023« stattfinden.

Die Shows und Kunstwerke sind etwa die nächtliche Drohnenshow »Written in the Stars« oder Projektionen wie »Lighting of the Sails«, bei der die Oper in Sydney illuminiert wird.

In die Show »Harbour Life« wird unter anderem auch das Museumsschiff HMAS Vampire eingebunden, bei »Inside Out« wird auf das Customs House projiziert, bei »Barerarerungar« auf das Museum of Contemporary Art und bei »Our Connected City« wird visualisiert, wie die Stadt Sydney in unterschiedlicher Art und Weise verbunden und vernetzt ist.

Besonders bei »Lighting of the Sails: Life Enlivened 2023« von John Olsen und Curiious im Sydney Opera House erkundete Fabio Nardo, der Creative Director von Curiious: Immersive Impact, das Potenzial von Cinewav: »Curiious erforscht ständig neue Trends in der immersiven Kommunikation. Groß angelegte Animationen sind in der Regel aber rein visuell. Cinewav gibt uns nun einen noch größeren kreativen Spielraum, so dass die Besucher die Kunst auf eine einfühlsame und immersive Weise erleben können.«

Cinewav hat mit lokalen Experten wie TDC, The Electric Canvas und The P.A. People zusammengearbeitet, um seine App in viele spektakuläre Lichtinstallationen bei »Vivid Sydney 2023« zu integrieren.

Die Festival-Direktorin von Vivid Sydney, Gill Minervini, sagte, dass die Technologie von Cinewav dazu beitrage, die Aktivierungen und Installationen entlang des 8,5 km langen Light-Walk zusätzlich zum Leben zu erwecken.

»Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cinewav fortzusetzen, um die Festivalbesucher mit innovativer Technologie und Kreativität zu inspirieren und zu begeistern. Die Technologie von Cinewav ermöglicht es uns, einen Ton zu liefern, dessen Qualität dem Ausmaß der visuellen Eindrücke von Vivid Sydney entspricht — und somit ein aufregendes und eindringliches Erlebnis zu bieten«, so Minervini.

Jason Chan, Gründer von Cinewav, fügt hinzu: »Die Bereitstellung von High-Fidelity-Sound für jede einzelne Person, die gleichzeitig auch unglaublich skalierbar ist, wird für die Besucher von Vivid Sydney einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Wir verzeichnen dieses Jahr bereits rekordverdächtige Downloads der App. Menschen rund um den Hafen, auf Kreuzfahrtschiffen oder in Restaurants werden in der Lage sein, die erstaunlichen visuellen Eindrücke in perfekter Synchronisation mit dem maßgeschneiderten Soundtrack zu erleben.«

Cinewav wird bei »Vivid Sydney« an den folgenden Orten für die Audio-Begleitung der Bilddarstellungen eingesetzt:

Bei der offiziellen Eröffnungszeremonie »First Light« in Campbells Cove, die in der Eröffnungsnacht über den Light-Walk ausgestrahlt wird, und eine bearbeitete Version an jedem Abend des Festivals vor »Lights On«. »First Light« wird von Rhoda Roberts kuratiert, Sydneys Beraterin für das Thema indigene Bevölkerung.

»Written in the Stars« ist eine Drohnenshow mit dem Soundtrack von »The Planets« des englischen Komponisten Gustav Holst, neu abgemischt von Peewee Ferris, jeden Abend um 21:10 Uhr am 28. und 31. Mai sowie am 7., 11., 14. und 17. Juni. 2023.

Acht einzelne Standorte werden während jeder Nacht von »Vivid Sydney« via Cinewav und Handy beschallt:

»Barerarerungar« im Museum of Contemporary Art in Zusammenarbeit mit The Electric Canvas und der Künstlerin und Designerin Maree Clarke.

»Between You and Me« auf den Pylonen der Harbour Bridge mit Kunst von Eggpicnic und Musik von Corey Hague und Soundscape von Dr. Ann Jones.

»Biotechture« mit Kunst von Hotaru Visual Guerilla, Spanien im ASN Clocktower.

»Elemental« von Oracle Liquid, mit Pyrotechnik von Foti International, Regie von Gill Minervini, Projektion von Adam Farrow-Palmer und Komposition von Peewee Ferris in Cockle Bay, Darling Harbour.

»Harbour Life« auf der HMAS Vampire mit Artists in Motion im Australian National Maritime Museum.

»Inside Out« zeigt die Animationen der Spinifex Group zu einer Sammlung von Innenarchitektur aus der Sammlung des Australian Museum of Design im Customs House.

»Lighting of the Sails: Life Enlivened (2023)« von John Olsen und Curiious im Sydney Opera House.

»Our Connected City« von Mandylights und Audiokomposition von Tim Commandeur an der Sydney Harbour Bridge und den CBD-Gebäuden.

Mehr Infos zu »Vivid Sydney 2023« finden Sie hier.