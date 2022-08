Bester Sound in altem Gemäuer

Das Tonstudio La Casamurada in Spanien erweiterte sein Aufnahme-Arsenal mit Genelec-Monitoren.

La Casamurada hat seine Abhörmöglichkeiten mit einem Paar Studiomonitorlautsprecher des Typs The Ones 8361 erweitert. Das sind Drei-Wege-Koaxialmonitore mit einem Netto-Listenpreis von rund 5.000 Euro pro Stück.

La Casamurada hat sich einen Namen damit gemacht, Künstlern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das alle akustischen Vorteile des historischen Standorts nutzt und gleichzeitig eine durch und durch moderne technische Umgebung bietet.

Das Studio selbst befindet sich in einem ehemaligen Weinkeller am Fuße eines Wehrturms in einem befestigten Bauernhaus aus dem 12. Jahrhundert. Jesús Rovira, Bassist und Komponist der katalanischen Rockband »Lax ’n‘ Busto«, stellte 2007 fest, dass sich der Keller aufgrund seiner Akustik perfekt für Aufnahmen eignete. Also machte er sich daran, einen Raum zu schaffen, der den Musikern alles bietet, was sie von einem Wohnstudio erwarten. Gleichzeitig ging es Rovira auch darum, die ursprüngliche Bausubstanz des Gebäudes zu bewahren.

»Wir verwenden die neuen 8361 für Aufnahmen — ihr Haupteinsatzgebiet — und zum Mischen«, erklärt Rovira. »Wir sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung; tatsächlich waren alle Tontechniker, die seit dem Kauf der 61er im Studio waren, sehr zufrieden und haben mir das auch unmissverständlich mitgeteilt!«

Das Flaggschiff der The Ones Serie, die 8361-Monitore, wurden entwickelt, um einen außergewöhnlich großen Dynamikbereich, eine unübertroffene Richtwirkung und Abbildung sowie einen Schalldruckpegel von 118 dB zu bieten, was eine echte Referenzabhöre auch bei größeren Hörabständen ermöglicht, erläutert der Hersteller. Der 8361 ermöglicht eine schnellere und konsistentere Entscheidungsfindung und erlaubt es dem Anwender, auch bei längeren Sessions zuverlässig zu arbeiten, da unnatürliche Abbildungseffekte, die zur Ermüdung des Hörers beitragen, minimiert werden, führt Genelec aus.

»Diese neuen Genelec-Monitore sagen Ihnen kristallklar, was in Ihren Aufnahmen und Mischungen vor sich geht und wie Sie es auflösen können«, sagt Rovira. »Das Gefühl von Stereo und 3D-Tiefe ist wunderbar.«

Um das Beste aus seinem neuen System herauszuholen, nutzte La Casamurada auch die Kalibrierungsmöglichkeiten der Lautsprecher-Manager-Software GLM. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, arbeitete Rovira mit Roberto López von Audio-Technica zusammen, dem Genelec-Vertriebspartner in Spanien, um sicherzustellen, dass die Monitore perfekt auf die Akustik des Raums abgestimmt sind. »Die GLM-Software ist sehr hilfreich und kann Fehler in der Umgebung korrigieren, in der die Monitore eingesetzt werden«, erklärt Rovira.

»Die Akustik des Raums ist hervorragend, so dass wir nach der Analyse der Systemleistung mit GLM nur noch einige sehr kleine Anpassungen im LF-Bereich unter 100 Hz vornehmen mussten«, fügt López hinzu. »Insgesamt ist der Frequenzgang gleichmäßig und flach, und diese Kombination aus einem exzellenten Raum und einem großartigen Paar Monitore erzeugt wirklich Mischungen, denen man vertrauen kann. Jesús plant, die 8361 von der Konsolen-Meterbrücke auf Bodenstative umzustellen, und dann ist nur noch eine einfache Neukalibrierung erforderlich. Die Flexibilität, die GLM einem bietet, macht das Leben so einfach!«

Das neue Abhörsystem wurde in den ersten Monaten seit dem Einbau der 8361er bereits bei zahlreichen Sessions eingesetzt. Zu den Künstlern, die von dem neuen Setup profitiert haben, gehören »Ciudad Jara« mit dem Produktionsteam Santos und Fluren, »Despistaos« mit Tato Latorre, eine Jazz-Produktion mit dem »Joan Claver Trio«, »Los Telepáticos« mit Ricky Falkner und Jordi Mora sowie »Mi Capitán«, eine Band mit Mitgliedern von »Standstill«, Egon Soda und »Love of Lesbian«.

»Ich bin sehr zufrieden mit diesen Monitoren«, sagt Rovira abschließend. »Ich habe sie sogar schon an einige Leute weiterempfohlen. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine gute Investition handelt.«