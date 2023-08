V1: Marshall-Kameras für National Championship Air Races

V1 Productions nutzt Marshall-Kameras in Flugzeugen — auch bei den National Championship Air Races.

In diesem Jahr werden zum letzten Mal die National Championship Air Races, ein traditionsreiches Flugrennen, das in den USA ausgetragen wird, in Reno stattfinden. Dabei werden Flugrennen in verschiedenen Kategorien durchgeführt.

In Europa kennt man solche Veranstaltungen am ehesten von den »Red Bull Air Races«, die aber im Jahr 2019 eingestellt wurden. Veranstalter des National Championship Air Races in Reno ist die Reno Air Racing Association (RARA).

Die RARA hat im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung V1 Productions beauftragt, die TV-Produktion der National Championship Air Races zu realisieren. V1 ist ein Medienhaus, das als Experte für solche Veranstaltungen gilt. Das Flaggschiff von V1 Productions ist die Doku-Serie »Straight and Level«, die schon über zwei Staffeln sehr erfolgreich realisiert wurde — und die dritte Staffel ist unterwegs.

Nun wird also die Crew, die hinter »Straight and Level« steht, einen kompletten Produktionskomplex vor Ort aufbauen, um mit seinen Ü-Wagen die Action von mehreren Läufen in sieben Rennklassen des Air Races einzufangen. Dazu gehören zwei Live-Produktionseinheiten, ein Hospitality-Transporter und ein Kameratruck mit über 30 Kameras. Von den Boxen über die Rampe bis hin zu den 15 m hohen Pylonen, die die Rennstrecke markieren, wird die Crew von »Straight and Level« die fünftägige Veranstaltung in ihrer Gesamtheit festhalten.

Dabei nutzt V1 Productions unter anderem auch HD- und 4K-Miniatur- und Kompaktkameras von Marshall Electronics als Teil der Produktion dieses letzten Kapitels der National Championship Air Races im September 2023 in Reno-Tahoe. Als Teil einer Partnerschaft mit Marshall wird die erste Vorzeigeproduktion von V1, »Straight and Level, Presented by AeroBrigham«, die auf Amazon Prime Video zu sehen ist, die Kameras als integralen Bestandteil der Produktionsprogrammierung verwenden.

Marshall Electronics ist Anfang dieses Jahres eine Partnerschaft mit V1 Productions eingegangen, und V1 Productions hat die fortschrittlichen Funktionen der Marshall-Kameras bereits in seine Luftfahrtproduktionen und -programme integriert. V1 Productions arbeitet derzeit an mehreren neuen Projekten, darunter an den Dreharbeiten zur dritten Staffel von »Straight and Level, präsentiert von AeroBrigham«, dem derzeit meistgesehenen Luftfahrt-Lifestyle-Fernsehprogramm.

»Wir sind von der Qualität der Marshall-Produkte beeindruckt und verlassen uns auf sie als Teil unserer Produktionsprogramme«, sagt W. Hulsey Smith, V1 Productions Executive Producer der Serie »Straight and Level«. »Wir haben eine Reihe von hochaktuellen Serien in Arbeit, und die Marshall-Kameratechnologie ermöglicht es uns, die fesselnden Inhalte einzufangen, die wir uns vor unserem geistigen Auge ausmalen, und Kameras an Orten zu platzieren, an denen das bisher nicht möglich war. Speziell für das National Championship Air Race freuen wir uns darauf, dieses letzte Kapitel in Reno einzufangen und unsere Linsen auf die legendären Männer und Frauen zu richten, die ein letztes Mal an diesem historischen Ort, dem letzten Reno Air Race, antreten werden.«

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, darunter BPM, Mediatec und Teltec, deutscher Distributor ist Vision2See.