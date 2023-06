Wie klingen Eisberge unter Wasser?

Über 90 Sound-Libraries mit Naturklängen nennt Recording-Profi Thomas Rex Beverly sein eigen. Seine beeindruckenden Tonaufnahmen finden sich in Fernsehproduktionen, Spielen, Apps und Ausstellungen wieder, ebenso in hochkarätigen Filmen wie »Coda«, »The Last of Us«, »Jack Ryan«, »Star Trek: Picard«, »Yellowstone« und »Die Eiskönigin II«. Beverly inspiriert als Toningenieur und Komponist und hofft, dass seine eindrucksvollen Aufnahmen von atemberaubend schönen Naturlandschaften auch zu deren Erhalt für künftige Generationen beitragen können.

Seine jüngste Arktis-Expedition führte ihn im Jahr 2022 nach Grönland. Im Gepäck des Tonprofis: Sennheiser-Mikrofone MKH 8020, MKH 8040 und MKH 30 sowie der Kopfhörer HD 280 Pro.

Beverlys Liebe zur Arktis begann 2019 auf einer Alaska-Reise. Dort sah er zum ersten Mal Gletscher in natura, doch aus der Nähe erkundete er sie nicht — das sollte sich mit seiner Grönland-Expedition von Grund auf ändern. »Es gibt recht viele Dokumentationen über den Rückgang von Gletschern, aber jedes Mal, wenn ich Videoaufnahmen von kalbenden Gletschern sah, war der Ton bestenfalls Mittelmaß«, erklärt Beverly. »Die Geräusche waren bloß mit dem eingebauten Kameramikrofon aufgenommen oder es gab überhaupt keinen Ton. Ich wollte diese majestätische Geräuschkulisse einfangen und sie mit anderen teilen. Und Grönland ist einfach ein magischer Ort für Gletscheraufnahmen.«

Bei seinen Naturerlebnissen begleitet Beverly ein geschlossener Sennheiser-Kopfhörer HD 280 Pro. »Ich nutze ihn seit langem, er hat einen flachen Frequenzgang über das gesamte hörbare Spektrum und eine hervorragende Geräuschisolierung. Der HD 280 hat sich auch draußen bewährt, und ich bin für gewöhnlich bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit unterwegs. Die Geräuschisolierung schätze ich besonders, so kann ich den Ton im Freien gut abhören.«

Beverly nimmt mit einem doppelten MS-Stereo-System auf. Dafür kombiniert er ein Sennheiser-HF-Kondensatormikrofon MKH 30 (Acht-Charakteristik) mit zwei Sennheiser MKH 8040 (Nieren-Charakteristik).

»Vorne und hinten befinden sich die beiden 8040 für das Mittensignal, das MKH 30 dient als Seitenmikrofon. Das ist mein Standard-Rig, weil man damit alles machen kann — von Nahaufnahmen eines Tieres bis hin zu Surround-Sound — alles in einem Windschirm.«

»Das Ganze ist außerdem sehr kompakt, das ist wichtig für mich, da ich immer überlegen muss, wie viel Ausrüstung ich in meinen Rucksack bekomme. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Sennheiser-Mikrofone auch bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sehr gut funktionieren. Ich habe sie jetzt seit über sechs Jahren, und mindestens acht Wochen im Jahr nehme ich in der freien Natur auf, und die Mikrofone funktionieren immer noch einwandfrei!«

Für Ambiance-Aufnahmen, aber auch um das Kalben von Gletschern und das Auseinanderbrechen von Eisbergen einzufangen, verwendete Beverly außerdem vier MKH 8020 in verschiedenen AB-Stereo-Anordnungen (Spaced Omnis).

Neben seinem Sennheiser-Equipment kamen mehrere Recorder, Hydrophone für Aufnahmen unter Wasser und Geophone zum Einsatz, »also im Grunde Kontaktmikrofone, die ich in den Gletscher stecke, um Sub-Bassgeräusche aufzunehmen.«

