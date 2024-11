BCE hat die Live-Übertragung der Škoda Tour de Luxembourg 2024 professionell abgewickelt.

Das Broadcasting Center Europe (BCE) war offizieller Host Broadcaster der Škoda Tour de Luxembourg 2024. Die diesjährige Ausgabe des Rennens der UCI Pro Series erstreckte sich über fünf aufregende Etappen. Das Know-how von BCE sorgte dafür, dass jeder Moment nahtlos über mehrere Plattformen übertragen wurde, darunter Eurosport und RTL Lëtzebuerg.

Die erste Etappe, die im historischen Stadtteil Fëschmaart in Luxemburg-Stadt endete, stellte aufgrund der engen Gassen nur 800 Meter vor dem Ziel erhebliche technische Herausforderungen dar. BCE überwand diese Hindernisse durch den Einsatz einer hochmodernen Lösung, die Kameras an der Ziellinie über Glasfaser direkt mit den Ü-Wägen verbindet. So wurde trotz des anspruchsvollen Umfelds eine einwandfreie Live-Berichterstattung gewährleistet.

Fortschrittliche Produktion

BCE lieferte während der gesamten Veranstaltung ein robustes und facettenreiches Produktionssetup. Zu den wichtigsten Komponenten gehörten:

• 4 HF-Motorräder, die Live-Aufnahmen des Rennens aus dem Peloton machten.

• Ein Hubschrauber , der Luftaufnahmen sowohl von den Radfahrern als auch von der luxemburgischen Landschaft lieferte.

Die Motorräder und der Hubschrauber übertrugen in Zusammenarbeit mit NEP die Signale per HF an ein kreisendes Flugzeug, das als Relaisstation fungierte und die Signale an die Bodenantennen sendete, bevor sie an die Ü-Wagen übergeben wurden. Dies gewährleistete eine unterbrechungsfreie Live-Übertragung in jeder Phase.

Zwischen fünf und sieben Kameras wurden an der Ziellinie eingesetzt, abhängig von der Konfiguration der jeweiligen Etappe, gemäß den Richtlinien der Union Cycliste Internationale (UCI). Diese waren entscheidend, um die dramatischsten Momente des Rennens festzuhalten, von aufregenden Sprints bis hin zu spannenden Zieleinläufen. Ein Grafikteam arbeitete vor Ort, um Echtzeit-Overlays zu erstellen, die den Zuschauern Live-Renninformationen und -stände lieferten.







Globaler Vertrieb und lokales Streaming

Die Endproduktion wurde in den Ü-Wagen von BCE mit einer täglichen Live-Übertragung auf RTL Tele Lëtzebuerg abgewickelt und dann über SNG-Technologie an Eurosport übertragen, die den Feed weltweit verbreitete. Darüber hinaus konnten die Fans vor Ort das Rennen live über die Website von RTL Lëtzebuerg streamen, so dass Radsportbegeisterte aus der ganzen Welt das Rennen in Echtzeit erleben konnten.

Rückblick

Auf den fünf Etappen meisterten die Fahrer eine Strecke von 707 km. BCE sorgte dafür, dass das diesjährige Rennen für Zuschauer auf der ganzen Welt zum Leben erweckt wurde.

»Wir sind stolz darauf, eine so entscheidende Rolle für den Erfolg der Škoda Tour de Luxembourg 2024 gespielt zu haben«, sagte Xavier Thillen, Head of Production and Digital Media Operations bei BCE. »Die technischen Herausforderungen bei der Berichterstattung über eine so dynamische und rasante Veranstaltung waren immens, aber das Engagement und die Expertise unseres Teams haben dafür gesorgt, dass wir einem globalen Publikum eine erstklassige Berichterstattung bieten konnten.«