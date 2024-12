Live-Musik in Kinoqualität mit Sony FX9

Der spanische TV-Sender RTVE nutzt erstmals die Vollformat-Kameratechnologie bei der Aufzeichnung einer Live-Musiksendung. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Bildqualität und eine geringere Tiefenschärfe.

Der spanische öffentliche Rundfunksender RTVE hat im Oktober eine technische Revolution für seine beliebte Musiksendung »Los Conciertos de Radio 3« eingeleitet. Mit dem Einsatz von Sony FX9-Vollformatsensor-Kameras in 4K-Auflösung wurde erstmals eine Live-Fernsehproduktion realisiert, die kinematografische Bildqualität und höchste technische Präzision vereint.

Umstellung auf HD

Geplant war der Umstieg auf die HD-Technologie schon länger. Die Idee: beste Bildqualität durch 4K-Auflösung und eine geringere Tiefenschärfe. Die Umsetzung erfolgte dann im Oktober mit dem Wechsel von 2/3-Format-SD-Kameras auf Vollformat-Sensor-Kameras. Die Wahl fiel auf die Vollformat-Sensorkameras FX9 von Sony. Voraussetzung war allerdings, dass die bisherigen Produktionsabläufe bei der Aufzeichnung in den RTVE-Zentralstudios Prado Del Rey nahe Madrid beibehalten werden und die Fernsteuerung der Kamers über die bekannten RCP-Einheiten (Remote Camera Panel) erfolgen können.

»Wir mussten auf HD umstellen und einen filmischen Look erreichen, aber gleichzeitig war es wichtig, die bisherigen Arbeitsabläufe und die Fernsteuerung der Kameras über die RCPs und den Fernzugriff auf das Kameramenü beizubehalten«, sagt Francisco Collado, Assistant Director of Engineering and Support for Studios and Mobile Units.

Eine der Herausforderungen bei dieser Umstellung ist der Einsatz Sensor-kompatibler Objektive. Daher war das detaillierte Einarbeiten in die von der Kamera unterstützten Sensorgrößen erforderlich, was sich beim Arbeiten mit der Kamera hinsichtlich Blickwinkel, Zoom-Möglichkeiten, Bokeh-Effekte oder die Tiefenschärfe auswirkt.

Aufnahmen mit Vollformat-Sensor-Kameras

Dank ihrer Sensorgröße fangen Vollformat-Sensorkameras mehr Licht und Details ein, was zu schärferen Bildern mit größerem Dynamikumfang führt. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von Kameras mit großen Sensoren bei Live-Übertragungen präzisere Farben und eine geringere Tiefenschärfe, so dass der Fokus des Zuschauers zu jedem Zeitpunkt auf die gewünschte Stelle gerichtet ist und alles andere unscharf wird.

Vollformat-Sensorkameras sind darüber hinaus auch in der Lage, Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie etwa bei kontrastreichen oder schwach beleuchteten Szenen, ohne Qualitätsverluste zu meistern. Dies ist bei Live-Veranstaltungen wie den Conciertos de Radio 3 von entscheidender Bedeutung, denn die Bedingungen ändern sich häufig und schnell und lassen zeitraubende Einstellungsänderungen nicht zu. Die Fähigkeit, in hohen Auflösungen wie 4K aufzunehmen, stellt sicher, dass jedes Detail klar und deutlich erfasst und den Zuschauerinnen und Zuschauern so ein beeindruckendes visuelles Erlebnis geboten werden kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Live-Aufnahmen und Konzertaufzeichnungen ist der Dynamikbereich. Die Sony FX9-Kamera ist in der Lage, Details sowohl in den hellsten als auch in den dunkelsten Bereichen der Bühne zu erfassen, so dass die Kameraleute den Fokus flexibel und kreativ einsetzen können – und so mit Reflexionen, Oberflächen und auch den Musikerinnen und Musikerinnen visuell spielen können. Ein größerer Dynamikbereich ermöglicht der Kamera die Aufnahme eines breiteren Spektrums von Lichtverhältnissen, was zu ausgewogeneren und detaillierteren Bildern, weniger Rauschen und letztlich zu satteren, natürlicheren Farben führt.

Autofokus

Eine weitere positive Rückmeldung bekommt die FX9 für ihren Autofokus.

Die sehr hohe Fokusgeschwindigkeit passt die Schärfe in Echtzeit an und sorgt dafür, dass das ausgewählte Motiv auch bei schnellen Bewegungen immer scharf ist, was bei einem Konzert entscheidend ist. Dank der hochpräzisen Fokusfunktionen der FX9 können sich Kameraleute auf andere Aspekte der Aufnahme zu konzentrieren, etwa auf die Bildkomposition und den Bildausschnitt, ohne sich ständig Gedanken über die manuelle Schärfeeinstellung machen zu müssen.

»Die Kameraleute mussten sich an die neue Arbeitsweise gewöhnen, aber das hat ihnen andererseits eine unglaubliche Kreativität eröffnet. Der Autofokus reagiert sofort auf die schnellen Veränderungen in einem Konzert und ermöglicht ein noch nie dagewesenes visuelles Erlebnis«, sagt Pedro Pablo del Cura, Chefproduzent von Los Conciertos de Radio 3.

Filmübertragungen

Los Conciertos de Radio 3 ist die erste Sendung im spanischen Fernsehen, die im Kinoformat ausgestrahlt wird. Jetzt können die Zuschauer jedes Detail dieser Live-Sendung genießen, als ob sie in der ersten Reihe des Konzerts säßen – ein Sprung in die Zukunft audiovisueller Produktionen, der die Zuschauerinnen und Zuschauer überraschen wird.

»Die Vollformat-Sensorkamera von Sony und der leistungsstarke Autofokus haben uns ungeahnte künstlerische Möglichkeiten eröffnet, die Ästhetik völlig verändert und eine Erzählung durch Bilder ermöglicht», sagt Pedro Pablo del Cura.